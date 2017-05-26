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26 мая 2017, 11:32

Петербуржец похитил три ружья из багажника Renault Sandero

В Петербурге задержан гражданин, который несколько дней назад похитил 3 охотничьих ружья из багажника Renault Sandero, припаркованного у торгового центра на улице Коллонтай (Красногвардейский район). Ущерб оценивается в 35 тыс. рублей.
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Полицейские установили, что злоумышленник передвигался на автомобиле Peugeot, сразу установили его собственницу. Женщина пояснила, что в тот день иномаркой управлял ее сожитель. После его возвращения в квартире на пр. Наставников она обнаружила на полу в гостиной 3 ружья, которые в последующем ее сожитель спрятал в шкафу в прихожей.

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали указанного гражданина. Им оказался 33-летний житель Красногвардейского района. Мужчина дал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело за хищение оружия. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

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| У меня логан 11 года. Перегорают лампочки в птф ( фишка по ходу глючная ) , а в остальном норм машина Еще от частого использования переключателя ближнего света обломились провода в переключателе и пропал сигнал, перепаял в ручную
VVasGaL
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Тест Renault Sandero: вторая молодость
Ошибочка вышла: в таблице указано "топливо - дизель". С чего бы? Поправьте, пжс!
Владимир
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Петербуржец похитил три ружья из багажника Renault Sandero
Полицейские установили, что злоумышленник передвигался на автомобиле Peugeot, сразу установили его собственницу. Женщина пояснила, что в тот день иномаркой управлял ее сожитель. После его возвращения в квартире на пр. Наставников она обнаружила на полу в гостиной 3 ружья, которые в последующем ее сожитель спрятал в шкафу в прихожей.Через несколько дней сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали указанного гражданина. Им оказался 33-летний житель Красногвардейского района. Мужчина дал явку с повинной.Возбуждено уголовное дело за хищение оружия. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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