1 июня 2017, 09:57
Peugeot 2008 поступил в продажу
На российском авторынке стартовали продажи нового городского кроссовера Peugeot 2008. Автомобиль получил видоизмененную внешность и широкие мультимедийные возможности. Стартовая цена составляет 1 299 000 рублей.
Peugeot 2008
Выпускается с 2014 г.
Новый от 1 329 000 до 1 379 000 Р
В перечень оснащения вседорожника входят системы MirrorLink и Apple Carplay, камера заднего вида, система Grip Control для движения по любым поверхностям, а также управление всеми системами автомобиля при помощи центрального сенсорного дисплея. За доплату предлагаются панорамный люк и подсветка интерьера.
Модель приводится в движение 110-сильным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, который выступает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В более дорогом варианте исполнения стоимость 2008-го составит 1 359 000 рублей.
Читайте по теме
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Забытый, но еще здравствующий Peugeot 408
06.07.2016, 06:19
Пытаемся найти в продаже Citroen C-Elysee и Peugeot 301
03.04.2016, 15:01
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Peugeot 605: на правах старшего
18.12.2015, 10:44
Peugeot 605: на правах старшего
11.05.2015, 22:26
Читайте по теме
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Забытый, но еще здравствующий Peugeot 408
06.07.2016, 06:19
Пытаемся найти в продаже Citroen C-Elysee и Peugeot 301
03.04.2016, 15:01
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Peugeot 605: на правах старшего
18.12.2015, 10:44
Peugeot 605: на правах старшего
11.05.2015, 22:26
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| А у кого дизельный типи? Что можете сказать?
| в чем проблема подскажыте на гарячую невозможно завести холодную без проблем????
После 5,5 лет постоянной эксплуатации и общего пробега в 190 тыс. км официалы приговорили сажевик. Оказалось, что вышел из строя датчик, отвечающий за добавление присадки в топливо. Фильтр забился, принудительная регенерация результатов не дала. В Варшаве на фирменной станции предложили регенерированный ...
Интересные разделы
АвтоМосква Peugeot Автомудрость Peugeot АвтоПитер Peugeot Дизайн и тюнинг Peugeot Новинки и концепт кары Peugeot Новости и акции автосалонов Peugeot Автосалоны и дилеры марки Peugeot Аренда и прокат авто марки Peugeot Автоклубы и форумы автозавчастей марки Peugeot Автосервисы и магазины автозапчастей марки Peugeot
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное