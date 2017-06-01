1 июня 2017, 09:57

Peugeot 2008 поступил в продажу

На российском авторынке стартовали продажи нового городского кроссовера Peugeot 2008. Автомобиль получил видоизмененную внешность и широкие мультимедийные возможности. Стартовая цена составляет 1 299 000 рублей.
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  Peugeot 2008 поступил в продажу Peugeot, Peugeot Peugeot 2008 поступил в продажу
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Peugeot 2008
Выпускается с 2014 г.
Новый от 1 329 000 до 1 379 000 Р
Объявлений: 17
Отзывов: 1
Экстерьер отличается черными хромированными фарами головного света, задними светодиодными фонарями, спойлером, новой решеткой радиатора и молдингами дверей. Большой объем багажного отделения – 410 литров – увеличивается до 1400 литров за счет трансформации заднего ряда сидений.

В перечень оснащения вседорожника входят системы MirrorLink и Apple Carplay, камера заднего вида, система Grip Control для движения по любым поверхностям, а также управление всеми системами автомобиля при помощи центрального сенсорного дисплея. За доплату предлагаются панорамный люк и подсветка интерьера.

Модель приводится в движение 110-сильным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, который выступает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В более дорогом варианте исполнения стоимость 2008-го составит 1 359 000 рублей.
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Peugeot 2008 поступил в продажу
{{model_3331}} Экстерьер отличается черными хромированными фарами головного света, задними светодиодными фонарями, спойлером, новой решеткой радиатора и молдингами дверей. Большой объем багажного отделения – 410 литров – увеличивается до 1400 литров за счет трансформации заднего ряда сидений.В перечень оснащения вседорожника входят системы MirrorLink и Apple Carplay, камера заднего вида, система Grip Control для движения по любым поверхностям, а также управление всеми системами автомобиля при помощи центрального сенсорного дисплея. За доплату предлагаются панорамный люк и подсветка интерьера.Модель приводится в движение 110-сильным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, который выступает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В более дорогом варианте исполнения стоимость 2008-го составит 1 359 000 рублей.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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