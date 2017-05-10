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10 мая 2017, 12:24

Peugeot 3008 оценили в 1 639 000 рублей

Peugeot анонсирует цены и комплектации нового 3008 для российского рынка. Дилеры уже принимают заказы на автомобиль, который появится в салонах 1 июля.
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Peugeot 3008 оценили в 1 639 000 рублей Peugeot 3008, Peugeot 3008

Новинка получила 2-цветную окраску кузова, изогнутую подоконную линию, хромированные акценты, длинный плоский капот, дефлекторы в передних крыльях, большие колеса, мощные бамперы, арки и обвесы дверей. Также вседорожник отличается широкой хромированной решеткой радиатора с логотипом бренда и новой оптикой.

Peugeot 3008 2.0 МТ
2 л, 150 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 9.6 с, 207 км/ч
4447 x 1841 x 1642 мм
передний
ДТ, 4.7 л на 100 км
Все характеристики

В салоне установлен большой 8-дюймовый сенсорный экран, на котором отображается актуальная информация радио, климат-контроля, навигации, настроек автомобиля, телефонной связи и мобильных приложений. Приборная панель расположена непосредственно в поле зрения водителя – вся информация выводится на 12,3-дюймовый дисплей с высоким разрешением. В «персональном» (Personal) режиме водитель может установить при помощи сенсорного экрана демонстрацию различных параметров на приборной панели.

Все двигатели для 3008 на российском рынке соответствуют стандарту Euro 5. Объем бензинового мотора составляет 1,6 литра, а мощность – 150 л.с. Его настройки были оптимизированы, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и  уменьшить расход топлива. Новый дизельный двигатель 2 л 150 л.с. имеет крутящий момент 370 Нм. Оба двигателя доступны только с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Стартовая цена нового вседорожника составит 1 639 000 рублей в исполнении Active. В «базу» входят 6 подушек безопасности, системы динамической стабилизации, устройство «ЭРА-Глонасс», светодиодные ходовые огни, круиз-контроль, задние датчики парковки, i-Cockpit с цифровым дисплеем, 2-зонный климат-контроль, датчики света и дождя, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и многое другое.

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Отзывы по теме
Форум Peugeot 3008
У меня Пежо-3008 дизель АТ.Брал в 2012 году новым в салоне в максимальной комплектации.До сегодняшнего дня пробег 76000км.За все время возникла одна проблема ступичные подшипники (менял 4 раза, три из которых по гарантии) .Движок реально классный.Крутит как сумасшедший.Максимальный ход 2около 200 км/ ...
Алексей
Продажи Peugeot 3008 пошли в гору
хотелось бы отметить работу менеджеров по продажам в Пежо в Челябинске. Я четыре (!) раза заезжала к челябинскому диллеру "Леонар Авто". Рассматривала 3008 и вдоль, и поперек, и посидела в машине, и в багажник залезла... Ни один из менеджеров ни разу не подошел ко мне! Приезжала в разные дни в разное ...
Наталья
Бретань-Авто
Я покупал здесь.Заказал обратный звонок, задал все "каверзные" вопросы.... заказал тест-драйв.... В-общем, купил. Первые впечатления: этот "европеец" ближе моему мироощущению чем "японцы" и "корейцы" (довелось и на них поездить)
veer
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Peugeot 3008 оценили в 1 639 000 рублей
Новинка получила 2-цветную окраску кузова, изогнутую подоконную линию, хромированные акценты, длинный плоский капот, дефлекторы в передних крыльях, большие колеса, мощные бамперы, арки и обвесы дверей. Также вседорожник отличается широкой хромированной решеткой радиатора с логотипом бренда и новой оптикой. {{params_57234}} В салоне установлен большой 8-дюймовый сенсорный экран, на котором отображается актуальная информация радио, климат-контроля, навигации, настроек автомобиля, телефонной связи и мобильных приложений. Приборная панель расположена непосредственно в поле зрения водителя – вся информация выводится на 12,3-дюймовый дисплей с высоким разрешением. В «персональном» (Personal) режиме водитель может установить при помощи сенсорного экрана демонстрацию различных параметров на приборной панели.Все двигатели для 3008 на российском рынке соответствуют стандарту Euro 5. Объем бензинового мотора составляет 1,6 литра, а мощность – 150 л.с. Его настройки были оптимизированы, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и  уменьшить расход топлива. Новый дизельный двигатель 2 л 150 л.с. имеет крутящий момент 370 Нм. Оба двигателя доступны только с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стартовая цена нового вседорожника составит 1 639 000 рублей в исполнении Active. В «базу» входят 6 подушек безопасности, системы динамической стабилизации, устройство «ЭРА-Глонасс», светодиодные ходовые огни, круиз-контроль, задние датчики парковки, i-Cockpit с цифровым дисплеем, 2-зонный климат-контроль, датчики света и дождя, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и многое другое.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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