Peugeot 3008 оценили в 1 639 000 рублей
Новинка получила 2-цветную окраску кузова, изогнутую подоконную линию, хромированные акценты, длинный плоский капот, дефлекторы в передних крыльях, большие колеса, мощные бамперы, арки и обвесы дверей. Также вседорожник отличается широкой хромированной решеткой радиатора с логотипом бренда и новой оптикой.
|Peugeot 3008 2.0 МТ
|2 л, 150 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 9.6 с, 207 км/ч
|4447 x 1841 x 1642 мм
|передний
|ДТ, 4.7 л на 100 км
|Все характеристики
В салоне установлен большой 8-дюймовый сенсорный экран, на котором отображается актуальная информация радио, климат-контроля, навигации, настроек автомобиля, телефонной связи и мобильных приложений. Приборная панель расположена непосредственно в поле зрения водителя – вся информация выводится на 12,3-дюймовый дисплей с высоким разрешением. В «персональном» (Personal) режиме водитель может установить при помощи сенсорного экрана демонстрацию различных параметров на приборной панели.
Все двигатели для 3008 на российском рынке соответствуют стандарту Euro 5. Объем бензинового мотора составляет 1,6 литра, а мощность – 150 л.с. Его настройки были оптимизированы, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и уменьшить расход топлива. Новый дизельный двигатель 2 л 150 л.с. имеет крутящий момент 370 Нм. Оба двигателя доступны только с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Стартовая цена нового вседорожника составит 1 639 000 рублей в исполнении Active. В «базу» входят 6 подушек безопасности, системы динамической стабилизации, устройство «ЭРА-Глонасс», светодиодные ходовые огни, круиз-контроль, задние датчики парковки, i-Cockpit с цифровым дисплеем, 2-зонный климат-контроль, датчики света и дождя, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и многое другое.
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