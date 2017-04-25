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25 апреля 2017, 11:31
Peugeot доставит в Россию 3 новых кроссовера до конца года
Речь идет о моделях 2008, 3008 и 5008, две из которых представлялись на автосалоне в Париже в прошлом году. Информацию об этом СМИ подтвердил управляющий директор Peugeot, Citroen и DS в России Александр Мигаль.
Продажи кроссовера Peugeot 3008 стартуют, ориентировочно, в июле. Обновленная версия вседорожника показывалась в 2016 году, в процессе изменений увеличен до 230 мм дорожный просвет, но полного привода модель не получила.
К концу года в России начнутся продажи обновленного кроссовера 5008. Основой для автомобиля послужил минивэн, однако новинка позиционируется как 7-местный вседорожник. Россияские эксперты предполагают, что он вполне способен соперничать с Skoda Kodiaq.
Завершит год начало продаж компактного вседорожника 2008, о технической составляющей которого пока данных нет.
Добавим, что четвертой новинкой бренда Peugeot для российского рынка станет седан 408, дизайн и характеристики которого также пересмотрены. Автомобиль приедет в дилерские центры уже в июне, то есть раньше новых кроссоверов.
О сроках поставок других моделей французского производителя не сообщается. Напомним, что недавно обновлена модель 308. Разработчики изменили новую решетку радиатора – теперь на ней красуется шильдик. Помимо этого, хэтчбек получил другой передний бампер с новыми боковыми воздухозаборниками и видоизмененные секции противотуманных фар. В задней части кузова изменится графика фонарей.
В силовую линейку рейстайлингового хэтчбека 308 войдет новый 1,5-литровый турбодизельный агрегат с отдачей 100 или 120 сил. который сможет развивать 100 и 120 л.с. В настоящий момент авто доступно с моторами объемом от 1,2 до 2 литра мощностью до 150 л.с.
Комплектации и технические характеристики
|Peugeot 2008 Allure 1.6 AT
|Peugeot 3008 2.0 МТ
|Peugeot 5008 2.0 АТ
|Peugeot 2008 Allure 1.6 AT
|Peugeot 3008 2.0 МТ
|Peugeot 5008 2.0 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|2016
|2014
|2015
|2016
|2014
|Год выпуска, по
|2016
|2017
|2015
|2016
|2017
|2015
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|компактвэн
|кроссовер
|кроссовер
|компактвэн
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|5/5-7
|5/5
|5/5
|5/5-7
|Тип двигателя
|бензиновый
|дизельный
|дизельный
|бензиновый
|дизельный
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|120
|150
|163
|120
|150
|163
|Объем двигателя
|1598
|1997
|1997
|1598
|1997
|1997
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|передний
|передний
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.8
|5.3
|7.8
|8.8
|5.3
|7.8
|Загородный цикл
|5.2
|4.3
|5.5
|5.2
|4.3
|5.5
|Смешанный цикл
|6.5
|4.7
|6.3
|6.5
|4.7
|6.3
|Топливо
|АИ-95
|ДТ
|ДТ
|АИ-95
|ДТ
|ДТ
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