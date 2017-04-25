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25 апреля 2017, 11:31

Peugeot доставит в Россию 3 новых кроссовера до конца года

Речь идет о моделях 2008, 3008 и 5008, две из которых представлялись на автосалоне в Париже в прошлом году. Информацию об этом СМИ подтвердил управляющий директор Peugeot, Citroen и DS в России Александр Мигаль.
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Продажи кроссовера Peugeot 3008 стартуют, ориентировочно, в июле. Обновленная версия вседорожника показывалась в 2016 году, в процессе изменений увеличен до 230 мм дорожный просвет, но полного привода модель не получила.
 
К концу года в России начнутся продажи обновленного кроссовера 5008. Основой для автомобиля послужил минивэн, однако новинка позиционируется как 7-местный вседорожник. Россияские эксперты предполагают, что он вполне способен соперничать с Skoda Kodiaq.
Завершит год начало продаж компактного вседорожника 2008, о технической составляющей которого пока данных нет.
 
Добавим, что четвертой новинкой бренда Peugeot для российского рынка станет седан 408, дизайн и характеристики которого также пересмотрены. Автомобиль приедет в дилерские центры уже в июне, то есть раньше новых кроссоверов.
 
О сроках поставок других моделей французского производителя не сообщается. Напомним, что недавно обновлена модель 308. Разработчики изменили новую решетку радиатора – теперь на ней красуется шильдик. Помимо этого, хэтчбек получил другой передний бампер с новыми боковыми воздухозаборниками и видоизмененные секции противотуманных фар. В задней части кузова изменится графика фонарей.
 
В силовую линейку рейстайлингового хэтчбека 308 войдет новый 1,5-литровый турбодизельный агрегат с отдачей 100 или 120 сил.  который сможет развивать 100 и 120 л.с. В настоящий момент авто доступно с моторами объемом от 1,2 до 2 литра мощностью до 150 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Peugeot 2008 Allure 1.6 ATPeugeot 3008 2.0 МТPeugeot 5008 2.0 АТPeugeot 2008 Allure 1.6 ATPeugeot 3008 2.0 МТPeugeot 5008 2.0 АТ
Год выпуска, с2015 2016 2014 2015 2016 2014
Год выпуска, по2016 2017 2015 2016 2017 2015
Кузовкроссовер кроссовер компактвэн кроссовер кроссовер компактвэн
Количество дверей/мест5/5 5/5 5/5-7 5/5 5/5 5/5-7
Тип двигателябензиновый дизельный дизельный бензиновый дизельный дизельный
Мощность, л.с./ об/мин120 150 163 120 150 163
Объем двигателя1598 1997 1997 1598 1997 1997
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 4-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний передний передний передний передний
Городской цикл8.8 5.3 7.8 8.8 5.3 7.8
Загородный цикл5.2 4.3 5.5 5.2 4.3 5.5
Смешанный цикл6.5 4.7 6.3 6.5 4.7 6.3
ТопливоАИ-95 ДТ ДТ АИ-95 ДТ ДТ
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Отзывы по теме
Форум Peugeot 3008
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Peugeot доставит в Россию 3 новых кроссовера до конца года
Продажи кроссовера Peugeot 3008 стартуют, ориентировочно, в июле. Обновленная версия вседорожника показывалась в 2016 году, в процессе изменений увеличен до 230 мм дорожный просвет, но полного привода модель не получила. К концу года в России начнутся продажи обновленного кроссовера 5008. Основой для автомобиля послужил минивэн, однако новинка позиционируется как 7-местный вседорожник. Россияские эксперты предполагают, что он вполне способен соперничать с Skoda Kodiaq.Завершит год начало продаж компактного вседорожника 2008, о технической составляющей которого пока данных нет. Добавим, что четвертой новинкой бренда Peugeot для российского рынка станет седан 408, дизайн и характеристики которого также пересмотрены. Автомобиль приедет в дилерские центры уже в июне, то есть раньше новых кроссоверов. О сроках поставок других моделей французского производителя не сообщается. Напомним, что недавно обновлена модель 308. Разработчики изменили новую решетку радиатора – теперь на ней красуется шильдик. Помимо этого, хэтчбек получил другой передний бампер с новыми боковыми воздухозаборниками и видоизмененные секции противотуманных фар. В задней части кузова изменится графика фонарей. В силовую линейку рейстайлингового хэтчбека 308 войдет новый 1,5-литровый турбодизельный агрегат с отдачей 100 или 120 сил.  который сможет развивать 100 и 120 л.с. В настоящий момент авто доступно с моторами объемом от 1,2 до 2 литра мощностью до 150 л.с.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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