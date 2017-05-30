30 мая 2017, 12:57
Peugeot готовит хэтчбек 208 нового поколения
Следующая генерация хэтчбека Peugeot 208 дебютирует на мировом авторынке уже в 2019 году. В настоящее время инженеры компании тестируют новинку под кодовым названием Р21.
Peugeot 208
Выпускается с 2013 г.
Новый от 741 000 до 1 059 000 Р
Что касается «начинки» нового 208-го, то в силовую линейку могут войти 1,2-литровый бензиновый двигатель, а также 1,5-литровый дизель. Чуть позже на рынке появится «заряженная» GTi-модификация с 1,2-литровым агрегатом мощностью 200 л. с. Наконец, производитель выпустит электрический вариант хэтчбека.
Выпуск модели наладят на предприятии в словацкой Трнаве. Премьера автомобиля состоится на автосалоне во Франции в следующем году.
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3-х дверный вариант пришелся мне по душе. Мотор взял самый мощный – турбированный 4-х цилиндровый 1.6 л. Тянет неплохо, но до «бешеной табуретки»все-таки не дотягивает, 10,2 секунды до сотни как-то не впечатляют. На ходу коробка передач хорошо дергает при отпускании газа. На обгоны идти не страшно, только ...
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