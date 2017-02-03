3 февраля 2017, 18:18

Peugeot отложит выход 5008 из-за высокого спроса на 3008

Стало известно о том, что французская компания Peugeot откладывает выход 7-местного кроссовера Peugeot 5008 на несколько месяцев. Первоначально дилеры марки должны были получить новинку уже в марте, теперь потенциальным покупателям придется подождать до мая.
Сообщается о том, что задержка с поступлением модели 5008 вызвана высоким спросом на новый кроссовер 3008, для производства которого пришлось использовать часть производственных мощностей, предназначавшихся для выпуска 5008.
 
Напомним, что среднеразмерный кроссовер 5008 презентован в сентябре минувшего года. Он заменил собой одноименный минивэн, от которого компания решила отказаться в пользу кроссовера.
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Peugeot отложит выход 5008 из-за высокого спроса на 3008
Сообщается о том, что задержка с поступлением модели 5008 вызвана высоким спросом на новый кроссовер 3008, для производства которого пришлось использовать часть производственных мощностей, предназначавшихся для выпуска 5008. Напомним, что среднеразмерный кроссовер 5008 презентован в сентябре минувшего года. Он заменил собой одноименный минивэн, от которого компания решила отказаться в пользу кроссовера.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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