Peugeot вывел на российский рынок новый коммерческий транспорт
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Российские дилеры марки начинают продажи новых модификаций легких коммерческих автомобилей. Стартовал прием заказов на модель Boxer L1H1 – он обойдется покупателям в 1 599 000 рублей.
Среди особенностей модели стоит назвать полную массу менее 2,5 тонн и грузоподъемность менее 1 тонны. Также клиенты имеют возможность приобрести модификацию Peugeot Boxer с повышенной грузоподъемностью.
Новинка подходит для использования в рамках инфраструктуры финансовых организаций и инкассационных задач.
В базовое оснащение данного автомобиля входят усиленная подвеска и кузов, обновленная тормозная система, рулевое управление, адаптированное к нагрузкам на управляемую ось, электронная система стабилизации курсовой устойчивости ESP, антипробуксовочная система ASR, помощь при начале движения на склоне Hill Assist, система оптимизации работы ESP в зависимости от загрузки LAC, хронотахограф для международных перевозок.
Кроме того, Peugeot предлагает особую версию Partner «Социальный», предназначенную для перевозки людей с ограниченными возможностями. Она прошла все необходимые процедуры сертификации, первые 24 автомобиля уже в 2016 году были отгружены в МосГорТранс. Стоимость работ по переоборудованию Peugeot Partner составляет 50 000 рублей, комплект под Partner, произведенный в Германии, обойдется в 500 000 рублей.
Всем привет, хочу закупаться запчастями Пежо Боксер оптом, вот вопрос такой, пролазил много разных магазинов, нашел сайт http:// autodetali16.ru/ правда ребята находятся в Челнах, стоит ли работать с ними?
Peugeot вывел на российский рынок новый коммерческий транспорт
Среди особенностей модели стоит назвать полную массу менее 2,5 тонн и грузоподъемность менее 1 тонны. Также клиенты имеют возможность приобрести модификацию Peugeot Boxer с повышенной грузоподъемностью. Новинка подходит для использования в рамках инфраструктуры финансовых организаций и инкассационных задач. В базовое оснащение данного автомобиля входят усиленная подвеска и кузов, обновленная тормозная система, рулевое управление, адаптированное к нагрузкам на управляемую ось, электронная система стабилизации курсовой устойчивости ESP, антипробуксовочная система ASR, помощь при начале движения на склоне Hill Assist, система оптимизации работы ESP в зависимости от загрузки LAC, хронотахограф для международных перевозок. Кроме того, Peugeot предлагает особую версию Partner «Социальный», предназначенную для перевозки людей с ограниченными возможностями. Она прошла все необходимые процедуры сертификации, первые 24 автомобиля уже в 2016 году были отгружены в МосГорТранс. Стоимость работ по переоборудованию Peugeot Partner составляет 50 000 рублей, комплект под Partner, произведенный в Германии, обойдется в 500 000 рублей.
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