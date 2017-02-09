9 февраля 2017, 17:26

Peugeot вывел на российский рынок новый коммерческий транспорт

Российские дилеры марки начинают продажи новых модификаций легких коммерческих автомобилей. Стартовал прием заказов на модель Boxer L1H1 – он обойдется покупателям в 1 599 000 рублей.
Среди особенностей модели стоит назвать полную массу менее 2,5 тонн и грузоподъемность менее 1 тонны. Также клиенты имеют возможность приобрести модификацию Peugeot Boxer с повышенной грузоподъемностью. 
Новинка подходит для использования в рамках инфраструктуры финансовых организаций и инкассационных задач.
 
В базовое оснащение данного автомобиля входят усиленная подвеска и кузов, обновленная тормозная система, рулевое управление, адаптированное к нагрузкам на управляемую ось, электронная система стабилизации курсовой устойчивости ESP, антипробуксовочная система ASR, помощь при начале движения на склоне Hill Assist, система оптимизации работы ESP в зависимости от загрузки LAC, хронотахограф для международных перевозок.
 
Кроме того, Peugeot предлагает особую версию Partner «Социальный», предназначенную для перевозки людей с ограниченными возможностями. Она прошла все необходимые процедуры сертификации, первые 24 автомобиля уже в 2016 году были отгружены в МосГорТранс. Стоимость работ по переоборудованию Peugeot Partner составляет 50 000 рублей, комплект под Partner, произведенный в Германии, обойдется в 500 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Peugeot Boxer 2.2 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовфургон L2H2
Количество дверей/мест5
Тип двигателядизель
Мощность, л.с./ об/мин130 / 96 при 3500
Объем двигателя2198
Тип трансмисиимеханика 6
Приводпередний
Городской цикл9.3
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.5
ТопливоДТ
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Peugeot Boxer
| в чем проблема подскажыте на гарячую невозможно завести холодную без проблем????
проблема в топливной апар
Пять коммерческих новинок покажет Peugeot на «Comtrans-2015»
Вообще из европейцев лучше всего коммерческие авто получаются у Фольксваген. Пежо несколько отстают. Посмотрим как себя покажут новые версии.
Roman_Tarasov
Запчасти пежо боксер оптом
Всем привет, хочу закупаться запчастями Пежо Боксер оптом, вот вопрос такой, пролазил много разных магазинов, нашел сайт http:// autodetali16.ru/ правда ребята находятся в Челнах, стоит ли работать с ними?
Dima_Gnedush
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Peugeot вывел на российский рынок новый коммерческий транспорт
Среди особенностей модели стоит назвать полную массу менее 2,5 тонн и грузоподъемность менее 1 тонны. Также клиенты имеют возможность приобрести модификацию Peugeot Boxer с повышенной грузоподъемностью. Новинка подходит для использования в рамках инфраструктуры финансовых организаций и инкассационных задач. В базовое оснащение данного автомобиля входят усиленная подвеска и кузов, обновленная тормозная система, рулевое управление, адаптированное к нагрузкам на управляемую ось, электронная система стабилизации курсовой устойчивости ESP, антипробуксовочная система ASR, помощь при начале движения на склоне Hill Assist, система оптимизации работы ESP в зависимости от загрузки LAC, хронотахограф для международных перевозок. Кроме того, Peugeot предлагает особую версию Partner «Социальный», предназначенную для перевозки людей с ограниченными возможностями. Она прошла все необходимые процедуры сертификации, первые 24 автомобиля уже в 2016 году были отгружены в МосГорТранс. Стоимость работ по переоборудованию Peugeot Partner составляет 50 000 рублей, комплект под Partner, произведенный в Германии, обойдется в 500 000 рублей.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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