25 января 2017, 15:01

Пикап Nissan Titan не прошел краш-тесты

Испытания проводили специалисты Американского института дорожной безопасности. Автомобиль не справился с самым главным тестом и получил серьезные повреждения.
Сообщается, что пикап не прошел тест во время столкновения с малым перекрытием о неподвижный барьер. После удара его передняя стойка сместилась на 11 см вглубь салона, что в случае реальных условий привело бы к множественным переломам ног водителя. Пикап сдал тест на оценку «посредственно». Стоит добавить, что скорость движения автомобиля перед столкновением с преградой составляла 25 км/ч.
 
Также специалисты отметили слабое качество работы системы предотвращения фронтальных столкновений, а также низкое качество работы фронтальных светодиодных фар. Примечательно, что Titan прошел остальные тесты на оценку «хорошо».
 
Напомним, что Nissan Titan получил звание «Пикап года-2017» в США в начале января текущего года.
Купить авто Нисан, Ниссан Титан

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
АРТЕМ1982
Форум Nissan Primera
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
Б.Александр@.ru
Форум Nissan Vanette
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
Богдан
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Nissan Titan
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Titan
Пикап Nissan Titan не прошел краш-тесты
Сообщается, что пикап не прошел тест во время столкновения с малым перекрытием о неподвижный барьер. После удара его передняя стойка сместилась на 11 см вглубь салона, что в случае реальных условий привело бы к множественным переломам ног водителя. Пикап сдал тест на оценку «посредственно». Стоит добавить, что скорость движения автомобиля перед столкновением с преградой составляла 25 км/ч. Также специалисты отметили слабое качество работы системы предотвращения фронтальных столкновений, а также низкое качество работы фронтальных светодиодных фар. Примечательно, что Titan прошел остальные тесты на оценку «хорошо». Напомним, что Nissan Titan получил звание «Пикап года-2017» в США в начале января текущего года.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG