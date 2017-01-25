Пикап Nissan Titan не прошел краш-тесты

Испытания проводили специалисты Американского института дорожной безопасности. Автомобиль не справился с самым главным тестом и получил серьезные повреждения.
Сообщается, что пикап не прошел тест во время столкновения с малым перекрытием о неподвижный барьер. После удара его передняя стойка сместилась на 11 см вглубь салона, что в случае реальных условий привело бы к множественным переломам ног водителя. Пикап сдал тест на оценку «посредственно». Стоит добавить, что скорость движения автомобиля перед столкновением с преградой составляла 25 км/ч.
Также специалисты отметили слабое качество работы системы предотвращения фронтальных столкновений, а также низкое качество работы фронтальных светодиодных фар. Примечательно, что Titan прошел остальные тесты на оценку «хорошо».
Напомним, что Nissan Titan получил звание «Пикап года-2017» в США в начале января текущего года.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Сообщается, что пикап не прошел тест во время столкновения с малым перекрытием о неподвижный барьер. После удара его передняя стойка сместилась на 11 см вглубь салона, что в случае реальных условий привело бы к множественным переломам ног водителя. Пикап сдал тест на оценку «посредственно». Стоит добавить, что скорость движения автомобиля перед столкновением с преградой составляла 25 км/ч. Также специалисты отметили слабое качество работы системы предотвращения фронтальных столкновений, а также низкое качество работы фронтальных светодиодных фар. Примечательно, что Titan прошел остальные тесты на оценку «хорошо». Напомним, что Nissan Titan получил звание «Пикап года-2017» в США в начале января текущего года.
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