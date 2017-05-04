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4 мая 2017, 08:22
Пикап-гибрид Workhorse W-15 готовят в США
Компания Workhorse Group представила свою новую модель Workhorse W-15 — пикап с гибридной силовой установкой. Серийное производство новинки стартует в IV квартале этого года.
Полноприводный электромобиль оснащен двумя электромоторами - по одному на каждой оси, а также бензиновым двигателем, который выполняет роль генератора для литий-ионных батарей производства Panasonic. Суммарная мощность силовой установки составляет 460 л.с. Запас хода на электротяге может быть до 121 км.
Автомобиль поддерживает зарядку батарей от бытовой электросети и сам способен служить источником энергии для внешних объектов. В основу пикапа положена трубчатая рама, а кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Ориентировочная стоимость Workhorse W-15 составляет 52 500 долларов. По заявлению производителя, собрано уже около 5 000 предзаказов от будущих покупателей.
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28.04.2017, 09:34
Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
27.04.2017, 11:20
Петербуржцы поехали по Дунайскому путепроводу
27.04.2017, 09:29
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