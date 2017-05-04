42
4 мая 2017, 08:22

Пикап-гибрид Workhorse W-15 готовят в США

Компания Workhorse Group представила свою новую модель Workhorse W-15 — пикап с гибридной силовой установкой. Серийное производство новинки стартует в IV квартале этого года.
^
Полноприводный электромобиль оснащен двумя электромоторами - по одному на каждой оси, а также бензиновым двигателем, который выполняет роль генератора для литий-ионных батарей производства Panasonic. Суммарная мощность силовой установки составляет 460 л.с. Запас хода на электротяге может быть до 121 км.
 
Автомобиль поддерживает зарядку батарей от бытовой электросети и сам способен служить источником энергии для внешних объектов. В основу пикапа положена трубчатая рама, а кузовные панели выполнены из композитных материалов.
 
Ориентировочная стоимость Workhorse W-15 составляет 52 500 долларов. По заявлению производителя, собрано уже около 5 000 предзаказов от будущих покупателей.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Заехал по совету друга на СТО PitLine, был приятно удивлён. Продиагностировали моё авто от и до и составили список рекомендуемых к замене деталей.Своими глазами наблюдал весь процесс.После заказал детали у них, цены очень хорошие. Поремонтировали неисправности быстро.Очень доволен работой этого сервиса ...
Коля Трод
Лада-Центр ПУЛКОВО | отзывы
Хотел записаться на ТО, обещали перезвонить но так не кто не позвонил. Наверное не хотят работать. В результате не стал ждать и записался в другое СТО.
Алексей
Причины неисправности топливной аппаратуры дизеля
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
Пан Тони
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Пикап-гибрид Workhorse W-15 готовят в США
Полноприводный электромобиль оснащен двумя электромоторами - по одному на каждой оси, а также бензиновым двигателем, который выполняет роль генератора для литий-ионных батарей производства Panasonic. Суммарная мощность силовой установки составляет 460 л.с. Запас хода на электротяге может быть до 121 км. Автомобиль поддерживает зарядку батарей от бытовой электросети и сам способен служить источником энергии для внешних объектов. В основу пикапа положена трубчатая рама, а кузовные панели выполнены из композитных материалов. Ориентировочная стоимость Workhorse W-15 составляет 52 500 долларов. По заявлению производителя, собрано уже около 5 000 предзаказов от будущих покупателей.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Хабаровск город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG