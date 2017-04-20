Pininfarina подготовила «заряженный» кроссовер
Автомобиль представлен в 5- и 7-местном исполнении. Обе модификации под названием K550 и K750 получили в свое распоряжение 800-сильную установку с микротурбогенератором. Примечательно, что такой показатель мощности обеспечивают два электромотора, а микротурбогенератор отвечает за подзарядку комплекта литий-ионных батарей. Запас хода у вседорожников составляет до 1000 км.
Дизайн концепта, как и полагается, футуристичный. Отличаются 5- и 7-местные версии лишь компоновкой салона и элементами задней части кузова. В целом, кроссоверы напоминают не так давно представленный седан H600.
О серийной судьбе сверхмощного вседорожника пока ничего не сообщается. Тем не менее, по договору сотрудничество итальянцев и китайцев продлится еще несколько лет, поэтому очевидно, что какой-либо из концептов да встанет на конвейер.
|Концепты от Pininfarina всегда отличались изяществом и мощностью.
|К сожалению, редко такие машины доходят до конвейера.
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