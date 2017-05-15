Плавсистема для перевозки арок Крымского моста почти готова
На I этапе строители сформировали и окрасили корпуса 4 понтонов, на их палубах смонтировали фундаменты под последующие металлоконструкции и палубное оборудование – лебедки, модули, гидро- и электростанции. На II этапе необходимо сформировать понтоны в плавучие опоры.
Корабелы объединяют понтоны с помощью 6 балок весом около 75 тонн каждая в плавучие опоры катамаранного типа, снабжают их обстройкой, рядом узлов, механизмов и систем, в частности – балластно-осушительной, которая позволит при необходимости изменять осадку плавопор. Общий объем изготовления металлоконструкций плавучей системы для строительства Крымского моста составит более 2600 тонн. В конечном итоге мостостроители получат транспортный комплекс, который позволит с помощью буксиров поочередно доставить по морю к месту монтажа в Керченском проливе готовые арочные пролетные конструкции – сначала железнодорожную, затем автодорожную.
Доставка арочных пролетов к фарватеру запланирована на конец августа-начала сентября. Арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тыс. тонн железнодорожный и более 4 тыс. тонн автодорожный ранее еще не устанавливали в морских условиях.
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