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15 мая 2017, 08:52

Плавсистема для перевозки арок Крымского моста почти готова

Севастопольские судостроители приступили к завершающему этапу создания плавсистемы, которая доставит арки Крымского моста с керченской технологической площадки на фарватерные опоры. Понтоны плавсистемы готовы и выведены из сухих доков, уже на воде их объединяют в плавучие опоры, которые примут на себя арочные конструкции.
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На I этапе строители сформировали и окрасили корпуса 4 понтонов, на их палубах смонтировали фундаменты под последующие металлоконструкции и палубное оборудование – лебедки, модули, гидро- и электростанции. На II этапе необходимо сформировать понтоны в плавучие опоры.

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Корабелы объединяют понтоны с помощью 6 балок весом около 75 тонн каждая в плавучие опоры катамаранного типа, снабжают их обстройкой, рядом узлов, механизмов и систем, в частности – балластно-осушительной, которая позволит при необходимости изменять осадку плавопор. Общий объем изготовления металлоконструкций плавучей системы для строительства Крымского моста составит более 2600 тонн. В конечном итоге мостостроители получат транспортный комплекс, который позволит с помощью буксиров поочередно доставить по морю к месту монтажа в Керченском проливе готовые арочные пролетные конструкции – сначала железнодорожную, затем автодорожную.

Доставка арочных пролетов к фарватеру запланирована на конец августа-начала сентября. Арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тыс. тонн железнодорожный и более 4 тыс. тонн автодорожный ранее еще не устанавливали в морских условиях.

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Плавсистема для перевозки арок Крымского моста почти готова
На I этапе строители сформировали и окрасили корпуса 4 понтонов, на их палубах смонтировали фундаменты под последующие металлоконструкции и палубное оборудование – лебедки, модули, гидро- и электростанции. На II этапе необходимо сформировать понтоны в плавучие опоры.{{material_118978}}Корабелы объединяют понтоны с помощью 6 балок весом около 75 тонн каждая в плавучие опоры катамаранного типа, снабжают их обстройкой, рядом узлов, механизмов и систем, в частности – балластно-осушительной, которая позволит при необходимости изменять осадку плавопор. Общий объем изготовления металлоконструкций плавучей системы для строительства Крымского моста составит более 2600 тонн. В конечном итоге мостостроители получат транспортный комплекс, который позволит с помощью буксиров поочередно доставить по морю к месту монтажа в Керченском проливе готовые арочные пролетные конструкции – сначала железнодорожную, затем автодорожную.Доставка арочных пролетов к фарватеру запланирована на конец августа-начала сентября. Арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тыс. тонн железнодорожный и более 4 тыс. тонн автодорожный ранее еще не устанавливали в морских условиях.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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