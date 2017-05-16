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16 мая 2017, 12:05

По части зазоров кузовных панелей проблемы у «Фордов» исключены

Дополнительные этапы контроля качества на заводе в Елабуге введены компанией Ford Sollers. Цель – гарантировать качество производства кузова и минимальные усилия на закрытии дверей.
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По части зазоров кузовных панелей проблемы у «Фордов» исключены Ford

Основным техническим решением стало появление дополнительного лазерного датчика, измеряющего на уже собранном автомобиле ширину зазора между 2 прилегающими панелями и уровень перепада между ними. Использование лазерной технологии позволило до 1 мм (а в таких ситуациях – это значительно) повысить точность измерения.

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Прибор автоматически оповещает о выявленных отклонениях. И в таких случаях выпуск автомобиля с линии блокируется, тот  возвращается на дополнительную регулировку панелей кузова.

Как известно, равномерные зазоры - это не только на внешний вид, но и легкость открывания дверей, капота, крышки багажника. Слишком плотно прилегающие панели могут стать причиной истирания лакокрасочного покрытия на месте стыка, а слишком большие зазоры повышают вероятность попадания шума и влаги в салон.

Еще одним дополнением в системе контроля качества стала проверка усилия закрывания дверей. Датчик измерения скорости на двери теперь фиксирует скорость закрывания и проверяет ее на соответствие стандартам автопроизводителя. Если закрывание двери потребовало дополнительного усилия и скорость превышает заданное значение, автомобиль отправляется на регулировку дверей. Такой проверке подвергаются двери 100% автомобилей, сходящих с конвейера в Елабуге.

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По части зазоров кузовных панелей проблемы у «Фордов» исключены
Основным техническим решением стало появление дополнительного лазерного датчика, измеряющего на уже собранном автомобиле ширину зазора между 2 прилегающими панелями и уровень перепада между ними. Использование лазерной технологии позволило до 1 мм (а в таких ситуациях – это значительно) повысить точность измерения. {{material_118452}} Прибор автоматически оповещает о выявленных отклонениях. И в таких случаях выпуск автомобиля с линии блокируется, тот  возвращается на дополнительную регулировку панелей кузова. Как известно, равномерные зазоры - это не только на внешний вид, но и легкость открывания дверей, капота, крышки багажника. Слишком плотно прилегающие панели могут стать причиной истирания лакокрасочного покрытия на месте стыка, а слишком большие зазоры повышают вероятность попадания шума и влаги в салон. Еще одним дополнением в системе контроля качества стала проверка усилия закрывания дверей. Датчик измерения скорости на двери теперь фиксирует скорость закрывания и проверяет ее на соответствие стандартам автопроизводителя. Если закрывание двери потребовало дополнительного усилия и скорость превышает заданное значение, автомобиль отправляется на регулировку дверей. Такой проверке подвергаются двери 100% автомобилей, сходящих с конвейера в Елабуге.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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