По части зазоров кузовных панелей проблемы у «Фордов» исключены
Основным техническим решением стало появление дополнительного лазерного датчика, измеряющего на уже собранном автомобиле ширину зазора между 2 прилегающими панелями и уровень перепада между ними. Использование лазерной технологии позволило до 1 мм (а в таких ситуациях – это значительно) повысить точность измерения.
Как известно, равномерные зазоры - это не только на внешний вид, но и легкость открывания дверей, капота, крышки багажника. Слишком плотно прилегающие панели могут стать причиной истирания лакокрасочного покрытия на месте стыка, а слишком большие зазоры повышают вероятность попадания шума и влаги в салон.
Еще одним дополнением в системе контроля качества стала проверка усилия закрывания дверей. Датчик измерения скорости на двери теперь фиксирует скорость закрывания и проверяет ее на соответствие стандартам автопроизводителя. Если закрывание двери потребовало дополнительного усилия и скорость превышает заданное значение, автомобиль отправляется на регулировку дверей. Такой проверке подвергаются двери 100% автомобилей, сходящих с конвейера в Елабуге.
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