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20 апреля 2017, 17:33
По Дунайской развязке поедем на следующей неделе
На перекрестке Пулковского шоссе и Дунайского проспекта в Санкт-Петербурге всегда было «жарко». Именно здесь сталкивались друг с другом мощные транспортные потоки в несколько полос, образуя подчас длинные пробки со всех сторон. А ныне на «пятаке» и вовсе стало горько.
Ввиду того, что на строящемся путепроводе, наконец-таки, стали красить облицовку пролетов, пришлось ограничить движение на одном из потоков Пулковского шоссе – транспорт вот уже который день следует с заходом на «территорию» соседнего потока.
Но все это мы говорим по той простой причине, что ждать улучшения ситуации по данному адресу осталось недолго. По имеющимся данным, 26 апреля 2017 года транспортная развязка должна быть торжественно открыта для движения автомобилей. Приезда губернатора города ожидают в 15-30 час. Информация, подчеркиваем, предварительная, могут быть изменения в графике.
По информации строителей, ввода в эксплуатацию подземного пешеходного перехода в указанный срок ожидать не приходится – необходимо завершить заявленный объем работ.
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