13 июля 2017, 19:52

По европротоколу предлагают платить больше

Российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по европротоколу платят не более 50 тыс. рублей.
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Согласно предложению, лимит возмещения ущерба при ДТП по европротоколу должен составлять до 100 000 рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и простимулируют их обходиться без помощи сотрудников ГИБДД при мелких авариях.

Также авторы инициативы предлагают дать возможность водителям зарегистрировать ДТП без участия Госавтоинспекции даже при возникновении разногласий между участвовавшими в аварии водителями. В настоящий момент европротоколом можно пользоваться при условии, что виновник аварии четко установлен.
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Это позволит оперативней оформлять ДТП и разгрузит дороги.Не все умеют правильно оформлять документы.
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Отзывы по теме
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По европротоколу предлагают платить больше
Согласно предложению, лимит возмещения ущерба при ДТП по европротоколу должен составлять до 100 000 рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и простимулируют их обходиться без помощи сотрудников ГИБДД при мелких авариях.Также авторы инициативы предлагают дать возможность водителям зарегистрировать ДТП без участия Госавтоинспекции даже при возникновении разногласий между участвовавшими в аварии водителями. В настоящий момент европротоколом можно пользоваться при условии, что виновник аварии четко установлен.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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