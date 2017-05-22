По каким улицам проедет велопарад ?
В своем роде откровением станет только открытый для движения пешеходов мост в створе Яхтенной улицы. В 2016-м в аналогичном мероприятии приняло участие более 5 000 человек, в этом ожидается более 7 000.
Колонны начнут формироваться с 11 час. на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского. У здания БКЗ «Октябрьский» в это время участников мероприятия поприветствуют члены знаменитые спортсмены. Непосредственно сам парад стартует в 12 час. В организованном порядке велосипедисты проследуют по Лиговскому проспекту до Невского проспекта, далее по всей протяженности Невского проспекта до Дворцового проезда, затем через Дворцовой мост, Биржевой проезд и Биржевой мост на площадь Академика Лихачева. Далее по проспекту Добролюбова, Ждановской набережной, Ждановской улице, Новоладожской улице и Пионерской улице велосипедисты проедут на Лазаревский мост. После чего по Спортивной, Гребной улицам, а затем по Константиновскому проспекту и набережной Мартынова, велоколонна проследует на Северную дорогу к новому мосту в створе Яхтенной улицы.
Финиш состоится в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Здесь для участников велопарада и всех желающих будет предусмотрена развлекательная программа с конкурсами для спортсменов и болельщиков, выступлением артистов, развлечениями для маленьких гостей. Движение транспорта по ходу следования велоколонны будет прекращено.
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