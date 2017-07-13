13 июля 2017, 09:31
По М-4 «Дон» поедем с ограничениями
В связи с выполнением ремонтных работ на правом путепроводе, расположенном на 1034 км трассы М-4 «Дон», обнаружены дефекты. Они свидетельствуют о снижении несущей способности балок пролетных строений.
Дальнейшее развитие повреждений может спровоцировать обрушение конструкций пролетных строений под воздействием динамичных нагрузок. Для обеспечения безопасности в настоящее время правая полоса путепровода закрыта для движения.
Эксперты пришли к выводу, что повреждения балок связаны с повышенными нагрузками от движения тяжеловесных автомобилей и провоза сверхнормативных грузов в период с 1 по 17 июня 2017 года. С 17 июля 2017 года по 15 августа 2017 года будут проведены мероприятия по восстановлению несущей способности балок пролетных строений путепровода.
Эксперты пришли к выводу, что повреждения балок связаны с повышенными нагрузками от движения тяжеловесных автомобилей и провоза сверхнормативных грузов в период с 1 по 17 июня 2017 года. С 17 июля 2017 года по 15 августа 2017 года будут проведены мероприятия по восстановлению несущей способности балок пролетных строений путепровода.
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ага, был у меня кашкай, хорошая машинка, мечтал по трейд ин ее отдать и взять такую же модель поновее, в полном фарше, но как увидел цены, это кризис что-ли? Почти полтора ляма. А комплектация победнее в районе ляма но даже без климата. Решил повременить с покупкой, чуть позже увидел в автосалоне Хавейл ...
Ага, был у меня кашкай, хорошая машинка, мечтал по трейд ин ее отдать и взять такую же модель поновее, в полном фарше, но как увидел цены, это кризис что-ли? Почти полтора ляма. А комплектация победнее в районе ляма но даже без климата. Решил повременить с покупкой, чуть позже увидел в автосалоне Хавейл ...
Моя история до боли проста, в семье 2 машины, иномарки среднего класса - джип митсубиси паджеро спорт и ситроен с4, покупались новые, были на гарантии. Всё началось со скитания по адекватным дилерам, которые должны были обслуживать наши машины качественно, тем более за те космические деньги, которые ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное