127
10 мая 2017, 09:31
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
Российским автомобилистам так или иначе приходится учитывать в своем бюджете статью расходов на оплату штрафов ГИБДД. Для водителей с завидной регулярностью формируют все новые ситуации, за которые расплачиваться придется рублем.
Портал 110km.ru решил выяснить у читателей, какую же сумму ежемесячно им приходится отдавать на оплату штрафных квитанций. Как оказалось, подавляющее большинство респондентов (79%) предпочитают вообще не нарушать ПДД, дабы не тратить деньги впустую. Порядка 7% опрошенных читателей оплачивают квитанции на сумму до 500 рублей в месяц. Еще 3,3% нарушают ежемесячно на сумму от 500 до 5000 рублей. И лишь 2,9% респондентов вынуждены отдавать за штрафы каждый месяц более 5 000 рублей.
Еще в начале прошлого года автомобилистам, вовремя оплачивающим штрафы за нарушения ПДД, разрешили оплачивать только 50% от суммы. Соответствующий дисконт власти одобрили ещё в конце 2014-го, однако тогда закон никак не мог найти применение в жизни – боялись, что он спровоцирует увеличение количества нарушений. Чтобы автомобилисты не злоупотребляли послаблением, на дисконт наложили ограничение. При совершении одного и того же нарушения в период года скидка распространяется только на первый проступок, все остальные автомобилист оплачивает в полной мере. Более того, за повторные нарушения депутаты и вовсе предлагали ввести более суровое наказание, однако до этого дело не дошло.
По данным ГИБДД, на момент подписания документа собираемость штрафов в стране составляла всего 64%. Более того, многие водители предпочитали расплатиться с инспектором «на месте», причём как раз, оставляя лишь половину штрафной суммы. После того, как скидку по штрафам узаконили, собираемость за первый год выросла до 80%.
Кроме того, по статистике Госавтоинспеции, аварийность за прошлый год снизилась на 5,6% - зарегистрировано 173 694 ДТП. При этом за прошедший год выросло число аварий из-за плохих дорог: они составили 13,4% от всех ДТП. Это означает, что автомобилисты стали реже нарушать Правила дорожного движения и теперь передвигаются аккуратнее.
|
«
По нашим данным, самое большое количество штрафов было выписано за нарушение скоростного режима – 60%. Повышение минимальных штрафов – эффективная мера борьбы с нарушениями ПДД. Данная инициатива поможет снизить число аварий, и, как следствие, приведет к повышению безопасности дорожного движения.
»
Сергей Янчук, генеральный директор «BMW Адванс-Авто»
А вот чтобы отучить водителей нарушать правила и получать штрафы, по мнению эксперта, следует улучшить качество обучения в автошколах. Также нужно уделять больше внимания изучению теории и практики и, конечно, улучшать качество дорог. Кроме того, нужна так называемая «отрицательная мотивация» - нефинансовые санкции к неплательщикам. Например, внимание налоговой или занесение номеров в базу и остановка всякий раз на постах ГИБДД. Можно ввести в практику отказ на продажу должникам ж/д и авиабилетов.
Плачевную статистику ДТП в России необходимо сводить на «нет», об этом громогласно заявляют власти, активисты и сами автомобилисты. Но все же начать решили не с дорог и не с воспитания культуры вождения, а с очевидного: денежного «кнута». Именно поэтому в стране вводят все новые и новые штрафы, порой самые абсурдные.
Одно из последних – штраф 500 рублей за отсутствие наклейки «Ш». Водителям, которые используют шипованые шины, необходимо будет под стекло вешать такой опознавательный знак в треугольнике. Многие эксперты отмечают, что шипы на шинах на скользкой дороге укорачивают тормозной путь, а на сухом асфальте, наоборот, удлиняют, поэтому остальным участникам дорожного движения необходимо быть в курсе этого.
Ранее мы писали
Изменения в Правила дорожного поведения вызывают среди автомобилистов бурные обсуждения. Когда-то общество ...Читать далее
Если водитель-новичок ездит без опознавательного знака, то ему грозит штраф в виде 500 рублей. Размер штрафа в такую же сумму грозит и остальным категориям водителей, которые по новым правилам должны цеплять опознавательные знаки под стекло автомобиля, в случае если этого знака нет. Штраф 500 рублей могут получить и мотоциклисты, если нарушат нововведенные с 4 апреля изменения в ПДД. Таким образом, основным методом стимулирования водителей ездить по правилам по-прежнему является денежная санкция.
Председатель Всероссийского общества автомобилистов СПб и ЛО Валерий Солдунов считает, что за некоторые нарушения стоит платить и того больше, чем предписано сейчас. По мнению эксперта, нужно сделать невыгодным нарушение перевозки детей без специальных автокресел и поднять сумму до 10 тыс. рублей. Также следует ужесточить наказания тем, кто делает «разрыв» в сплошной линии для заезда, например, в магазин или АЗС, поскольку такая смена схемы движения опасна.
|
«
Недостаточно просто запугивать водителей штрафами, чтобы они не нарушали ПДД. Нужно сделать изначально правила удобными и не противоречащими здравому смыслу. Какой толк заставлять обклеивать автомобилистов свои машины различными наклейками и еще и брать деньги за отсутствие этих знаков. Во многих регионах России поправки от 4 апреля привели к дефициту наклеек «Ш». Не уверена, что безопасность при этом в тех регионах повысилась. Сегодня почему-то в стране применяют только денежные санкции, а этого для нормальной автомобильной жизни недостаточно.
»
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
В Европе Правила дорожного движения составлены таким образом, что можно годами ездить и не нарушить их ни разу. Например, скоростное шоссе с разрешенной максимальной скоростью 110 км/ч может проходить прямо по центру городу. При этом размеры штрафов там на порядок выше, чем у нас, поэтому водители и стараются не нарушать их. Нельзя сбрасывать со счетов, что наша дорожная обстановка порой вынуждает ездить вне правил, и пока, к сожалению, штрафы носят не только воспитательный характер…
Читайте по теме
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
10.05.2017, 09:31
Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
09.05.2017, 07:43
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Как подготовить автомобиль к летнему сезону
04.05.2017, 17:23
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Читайте по теме
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
10.05.2017, 09:31
Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
09.05.2017, 07:43
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Как подготовить автомобиль к летнему сезону
04.05.2017, 17:23
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: valerijereshev cолидарен с вами во мнение. Поэтому когда покупал первую машину, а это было в конце прошлого года, думал о том, что лучше будет купить подержанную иномарку чем ВАЗ. Покоцать и разбить их мне было бы одинакова жалко. Хоть я и мало думал о том, что могу попасть в ДТП. За рулем я ...
Каско впарили!!!!Никто мне тут так и не ответил, расскажу подробно про то как я в инкоме съездил. Убил все выходные: сначала инфу о них реальную пытался узнать. Нашел отзывы здесь, http:// всеавто-мск.рф, выяснил что знакомый мой тоже там брал машину, Петр, у нас с ним дачи по-соседству. Давай ему звонить ...
1. Некачественное масло 2.Потеря подвижности маслосъемных колец 3.Протечки масла через не плотности 4. Выброс масла в выхлопную трубу через турбину
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное