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10 мая 2017, 09:31

По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?

Российским автомобилистам так или иначе приходится учитывать в своем бюджете статью расходов на оплату штрафов ГИБДД. Для водителей с завидной регулярностью формируют все новые ситуации, за которые расплачиваться придется рублем.
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  По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы? По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
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Портал 110km.ru решил выяснить у читателей, какую же сумму ежемесячно им приходится отдавать на оплату штрафных квитанций. Как оказалось, подавляющее большинство респондентов (79%) предпочитают вообще не нарушать ПДД, дабы не тратить деньги впустую. Порядка 7% опрошенных читателей оплачивают квитанции на сумму до 500 рублей в месяц. Еще 3,3% нарушают ежемесячно на сумму от 500 до 5000 рублей. И лишь 2,9% респондентов вынуждены отдавать за штрафы каждый месяц более 5 000 рублей.

Еще в начале прошлого года автомобилистам, вовремя оплачивающим штрафы за нарушения ПДД, разрешили оплачивать только 50% от суммы. Соответствующий дисконт власти одобрили ещё в конце 2014-го, однако тогда закон никак не мог найти применение в жизни – боялись, что он спровоцирует увеличение количества нарушений. Чтобы автомобилисты не злоупотребляли послаблением, на дисконт наложили ограничение. При совершении одного и того же нарушения в период года скидка распространяется только на первый проступок, все остальные автомобилист оплачивает в полной мере. Более того, за повторные нарушения депутаты и вовсе предлагали ввести более суровое наказание, однако до этого дело не дошло.

По данным ГИБДД, на момент подписания документа собираемость штрафов в стране составляла всего 64%. Более того, многие водители предпочитали расплатиться с инспектором «на месте», причём как раз, оставляя лишь половину штрафной суммы. После того, как скидку по штрафам узаконили, собираемость за первый год выросла до 80%.

Кроме того, по статистике Госавтоинспеции, аварийность за прошлый год снизилась на 5,6% - зарегистрировано 173 694 ДТП. При этом за прошедший год выросло число аварий из-за плохих дорог: они составили 13,4% от всех ДТП. Это означает, что автомобилисты стали реже нарушать Правила дорожного движения и теперь передвигаются аккуратнее.
Сергей Янчук, генеральный директор «BMW Адванс-Авто» « По нашим данным, самое большое количество штрафов было выписано за нарушение скоростного режима – 60%. Повышение минимальных штрафов – эффективная мера борьбы с нарушениями ПДД. Данная инициатива поможет снизить число аварий, и, как следствие, приведет к повышению безопасности дорожного движения. »
Сергей Янчук, генеральный директор «BMW Адванс-Авто»

А вот чтобы отучить водителей нарушать правила и получать штрафы, по мнению эксперта, следует улучшить качество обучения в автошколах. Также нужно уделять больше внимания изучению теории и практики и, конечно, улучшать качество дорог. Кроме того, нужна так называемая «отрицательная мотивация» - нефинансовые санкции к неплательщикам. Например, внимание налоговой или занесение номеров в базу и остановка всякий раз на постах ГИБДД. Можно ввести в практику отказ на продажу должникам ж/д и авиабилетов.

Плачевную статистику ДТП в России необходимо сводить на «нет», об этом громогласно заявляют власти, активисты и сами автомобилисты. Но все же начать решили не с дорог и не с воспитания культуры вождения, а с очевидного: денежного «кнута». Именно поэтому в стране вводят все новые и новые штрафы, порой самые абсурдные.

Одно из последних – штраф 500 рублей за отсутствие наклейки «Ш». Водителям, которые используют шипованые шины, необходимо будет под стекло вешать такой опознавательный знак в треугольнике. Многие эксперты отмечают, что шипы на шинах на скользкой дороге укорачивают тормозной путь, а на сухом асфальте, наоборот, удлиняют, поэтому остальным участникам дорожного движения необходимо быть в курсе этого. 
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Если водитель-новичок ездит без опознавательного знака, то ему грозит штраф в виде 500 рублей. Размер штрафа в такую же сумму грозит и остальным категориям водителей, которые по новым правилам должны цеплять опознавательные знаки под стекло автомобиля, в случае если этого знака нет. Штраф 500 рублей могут получить и мотоциклисты, если нарушат нововведенные с 4 апреля изменения в ПДД. Таким образом, основным методом стимулирования водителей ездить по правилам по-прежнему является денежная санкция.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов СПб и ЛО Валерий Солдунов считает, что за некоторые нарушения стоит платить и того больше, чем предписано сейчас. По мнению эксперта, нужно сделать невыгодным нарушение перевозки детей без специальных автокресел и поднять сумму до 10 тыс. рублей. Также следует ужесточить наказания тем, кто делает «разрыв» в сплошной линии для заезда, например, в магазин или АЗС, поскольку такая смена схемы движения опасна.
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « Недостаточно просто запугивать водителей штрафами, чтобы они не нарушали ПДД. Нужно сделать изначально правила удобными и не противоречащими здравому смыслу. Какой толк заставлять обклеивать автомобилистов свои машины различными наклейками и еще и брать деньги за отсутствие этих знаков. Во многих регионах России поправки от 4 апреля привели к дефициту наклеек «Ш». Не уверена, что безопасность при этом в тех регионах повысилась. Сегодня почему-то в стране применяют только денежные санкции, а этого для нормальной автомобильной жизни недостаточно. »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»

В Европе Правила дорожного движения составлены таким образом, что можно годами ездить и не нарушить их ни разу. Например, скоростное шоссе с разрешенной максимальной скоростью 110 км/ч может проходить прямо по центру городу. При этом размеры штрафов там на порядок выше, чем у нас, поэтому водители и стараются не нарушать их. Нельзя сбрасывать со счетов, что наша дорожная обстановка порой вынуждает ездить вне правил, и пока, к сожалению, штрафы носят не только воспитательный характер…
Арина Милая

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По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
Портал 110km.ru решил выяснить у читателей, какую же сумму ежемесячно им приходится отдавать на оплату штрафных квитанций. Как оказалось, подавляющее большинство респондентов (79%) предпочитают вообще не нарушать ПДД, дабы не тратить деньги впустую. Порядка 7% опрошенных читателей оплачивают квитанции на сумму до 500 рублей в месяц. Еще 3,3% нарушают ежемесячно на сумму от 500 до 5000 рублей. И лишь 2,9% респондентов вынуждены отдавать за штрафы каждый месяц более 5 000 рублей.Еще в начале прошлого года автомобилистам, вовремя оплачивающим штрафы за нарушения ПДД, разрешили оплачивать только 50% от суммы. Соответствующий дисконт власти одобрили ещё в конце 2014-го, однако тогда закон никак не мог найти применение в жизни – боялись, что он спровоцирует увеличение количества нарушений. Чтобы автомобилисты не злоупотребляли послаблением, на дисконт наложили ограничение. При совершении одного и того же нарушения в период года скидка распространяется только на первый проступок, все остальные автомобилист оплачивает в полной мере. Более того, за повторные нарушения депутаты и вовсе предлагали ввести более суровое наказание, однако до этого дело не дошло.По данным ГИБДД, на момент подписания документа собираемость штрафов в стране составляла всего 64%. Более того, многие водители предпочитали расплатиться с инспектором «на месте», причём как раз, оставляя лишь половину штрафной суммы. После того, как скидку по штрафам узаконили, собираемость за первый год выросла до 80%.Кроме того, по статистике Госавтоинспеции, аварийность за прошлый год снизилась на 5,6% - зарегистрировано 173 694 ДТП. При этом за прошедший год выросло число аварий из-за плохих дорог: они составили 13,4% от всех ДТП. Это означает, что автомобилисты стали реже нарушать Правила дорожного движения и теперь передвигаются аккуратнее.{{person_78_По нашим данным, самое большое количество штрафов было выписано за нарушение скоростного режима – 60%. Повышение минимальных штрафов – эффективная мера борьбы с нарушениями ПДД. Данная инициатива поможет снизить число аварий, и, как следствие, приведет к повышению безопасности дорожного движения.}} А вот чтобы отучить водителей нарушать правила и получать штрафы, по мнению эксперта, следует улучшить качество обучения в автошколах. Также нужно уделять больше внимания изучению теории и практики и, конечно, улучшать качество дорог. Кроме того, нужна так называемая «отрицательная мотивация» - нефинансовые санкции к неплательщикам. Например, внимание налоговой или занесение номеров в базу и остановка всякий раз на постах ГИБДД. Можно ввести в практику отказ на продажу должникам ж/д и авиабилетов.Плачевную статистику ДТП в России необходимо сводить на «нет», об этом громогласно заявляют власти, активисты и сами автомобилисты. Но все же начать решили не с дорог и не с воспитания культуры вождения, а с очевидного: денежного «кнута». Именно поэтому в стране вводят все новые и новые штрафы, порой самые абсурдные.Одно из последних – штраф 500 рублей за отсутствие наклейки «Ш». Водителям, которые используют шипованые шины, необходимо будет под стекло вешать такой опознавательный знак в треугольнике. Многие эксперты отмечают, что шипы на шинах на скользкой дороге укорачивают тормозной путь, а на сухом асфальте, наоборот, удлиняют, поэтому остальным участникам дорожного движения необходимо быть в курсе этого. {{material_118758}}Если водитель-новичок ездит без опознавательного знака, то ему грозит штраф в виде 500 рублей. Размер штрафа в такую же сумму грозит и остальным категориям водителей, которые по новым правилам должны цеплять опознавательные знаки под стекло автомобиля, в случае если этого знака нет. Штраф 500 рублей могут получить и мотоциклисты, если нарушат нововведенные с 4 апреля изменения в ПДД. Таким образом, основным методом стимулирования водителей ездить по правилам по-прежнему является денежная санкция.Председатель Всероссийского общества автомобилистов СПб и ЛО Валерий Солдунов считает, что за некоторые нарушения стоит платить и того больше, чем предписано сейчас. По мнению эксперта, нужно сделать невыгодным нарушение перевозки детей без специальных автокресел и поднять сумму до 10 тыс. рублей. Также следует ужесточить наказания тем, кто делает «разрыв» в сплошной линии для заезда, например, в магазин или АЗС, поскольку такая смена схемы движения опасна. {{person_79_Недостаточно просто запугивать водителей штрафами, чтобы они не нарушали ПДД. Нужно сделать изначально правила удобными и не противоречащими здравому смыслу. Какой толк заставлять обклеивать автомобилистов свои машины различными наклейками и еще и брать деньги за отсутствие этих знаков. Во многих регионах России поправки от 4 апреля привели к дефициту наклеек «Ш». Не уверена, что безопасность при этом в тех регионах повысилась. Сегодня почему-то в стране применяют только денежные санкции, а этого для нормальной автомобильной жизни недостаточно.}} В Европе Правила дорожного движения составлены таким образом, что можно годами ездить и не нарушить их ни разу. Например, скоростное шоссе с разрешенной максимальной скоростью 110 км/ч может проходить прямо по центру городу. При этом размеры штрафов там на порядок выше, чем у нас, поэтому водители и стараются не нарушать их. Нельзя сбрасывать со счетов, что наша дорожная обстановка порой вынуждает ездить вне правил, и пока, к сожалению, штрафы носят не только воспитательный характер…
2017-05-10
Автор: Арина Милая
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