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25 апреля 2017, 20:55
По улицам поедет военная техника – не миновать пробок
В связи с проведением репетиций и торжественного парада военной техники времён Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остановка транспортных средств по наб. р. Мойки от Невского пр. до Конюшенного пер. и Миллионной ул. в Петербурге будет ограничена путём установки дорожных знаков «Остановка запрещена».
Речь идет о периоде с 12 часов 26 апреля до 13 часов 9 мая 2017 года. Наряду с этим, с 15 часов до 20 часов 27 апреля, 3 мая и 5 мая, с 7 часов до 13 часов 7 мая и с 16.30 час. 8 мая до 13 часов 9 мая движение транспортных средств будет прекращено по следующим участкам автомобильных дорог:
- наб. р. Мойки - от Невского пр. до Конюшенного пер.;
- Миллионная ул.;
- Певческий проезд;
- наб. Зимней канавки;
- Дворцовая наб. - от Дворцового моста до Троицкого моста;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский пр. - от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Адмиралтейская наб.;
- Невский пр. - от Садовой ул. до Дворцового проезда.
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