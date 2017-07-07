7 июля 2017, 14:45

Почему популярный седан Lacetti снимают с производства?

Компания GM Uzbekistan заявила, что планирует заменить Chevrolet Lacetti, который много лет уверенно себя чувствовал на рынке компактных седанов, на новую модель. Представители бренда объяснили, что подтолкнуло их к принятию этого решения.
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Автопроизводитель сообщил, что модель Lacetti уже морально устарела и требует актуальной замены. Об этом свидетельствует снижающийся спрос на седан. Официального анонса новинки, которая займет место седана в модельном ряду марки, пока не было. Известно лишь, что новая модель будет относиться к сегменту C. Поэтому есть все основания полагать, что освободившееся место займет Chevrolet Tracker.

В планах компании выпускать не менее 40 тысяч автомобилей новой модели ежегодно. Но окончательного решения по этому проекту пока не принято, так как разработка нового автомобиля - трудоемкий технический процесс, занимающий много времени. По информации, полученной от компании, премьера новой модели Chevrolet состоится не раньше, чем через 3-4 года. Напомним, что разработка новой модели является частью Программы развития автопрома до 2021 года.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Lacetti LS 1.8 MT
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2014
Кузовхетчбек
Количество дверей/мест5
Мощность, л.с./ об/мин141
Приводпередний
Городской цикл9.3
Загородный цикл5.8
Топливобензин
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Lacetti
прошла машина 67 тыщ и едешь когда пошла вибрация по кузову и резко пропадает или стойки или двигатель не понятно от куда выходит. что может быть за причина?
леха
Chevrolet Lacetti: Casual
Это бюджет. Про разгон перебор, ибо поокладки за рулем не насилуют двигло и ездять как колхоманы. Американский Таз.
рон
ГАЗ получит платформу Chevrolet Lacetti
Надо ставить установку 4 поколения и все проблемы решены! Даже в мороз заводиться.
михаил
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Почему популярный седан Lacetti снимают с производства?
{{material_14400}}Автопроизводитель сообщил, что модель Lacetti уже морально устарела и требует актуальной замены. Об этом свидетельствует снижающийся спрос на седан. Официального анонса новинки, которая займет место седана в модельном ряду марки, пока не было. Известно лишь, что новая модель будет относиться к сегменту C. Поэтому есть все основания полагать, что освободившееся место займет Chevrolet Tracker. В планах компании выпускать не менее 40 тысяч автомобилей новой модели ежегодно. Но окончательного решения по этому проекту пока не принято, так как разработка нового автомобиля - трудоемкий технический процесс, занимающий много времени. По информации, полученной от компании, премьера новой модели Chevrolet состоится не раньше, чем через 3-4 года. Напомним, что разработка новой модели является частью Программы развития автопрома до 2021 года.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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