7 июля 2017, 14:45
Почему популярный седан Lacetti снимают с производства?
Компания GM Uzbekistan заявила, что планирует заменить Chevrolet Lacetti, который много лет уверенно себя чувствовал на рынке компактных седанов, на новую модель. Представители бренда объяснили, что подтолкнуло их к принятию этого решения.
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В планах компании выпускать не менее 40 тысяч автомобилей новой модели ежегодно. Но окончательного решения по этому проекту пока не принято, так как разработка нового автомобиля - трудоемкий технический процесс, занимающий много времени. По информации, полученной от компании, премьера новой модели Chevrolet состоится не раньше, чем через 3-4 года. Напомним, что разработка новой модели является частью Программы развития автопрома до 2021 года.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Lacetti LS 1.8 MT
|Год выпуска, с
|2009
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|хетчбек
|Количество дверей/мест
|5
|Мощность, л.с./ об/мин
|141
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.3
|Загородный цикл
|5.8
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
прошла машина 67 тыщ и едешь когда пошла вибрация по кузову и резко пропадает или стойки или двигатель не понятно от куда выходит. что может быть за причина?
Это бюджет. Про разгон перебор, ибо поокладки за рулем не насилуют двигло и ездять как колхоманы. Американский Таз.
Надо ставить установку 4 поколения и все проблемы решены! Даже в мороз заводиться.
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