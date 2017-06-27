Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин?
К примеру, мужчины осуществляют маневры в 2,5 раза быстрее, чем женщины. Наиболее ярко это проявляется в критических ситуациях, требующих повышенного внимания и быстрого принятия решения.
Ученые определяют отличия в функционировании нервной системы мужчин и женщин историческим разделением ролей в обществе. Женщины – хранительницы очага и воспитательницы потомства, у них развито периферическое зрение, они отлично видят детали и нюансы. В свою очередь, мужчины - охотники, у них преобладает туннельное зрение, они прекрасно определяют расстояние до цели.
Эксперты говорят, что нашему обществу свойственна гендерная система взаимоотношений, которая соответствует патриархальной иерархии распределения ролей. Поэтому образ «идеального водителя» принадлежит мужчине. И этот стереотип определяет характер взаимоотношений между участниками дорожного движения.
Однако не учитывается, что определяющим фактором на дороге являются безопасность и надежность управления автомобилем, которые обеспечиваются комплексом психофизических характеристик в совокупности с развитым правосознанием. Именно поэтому в определении «безопасного водителя» гендерный признак не является ведущим.
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