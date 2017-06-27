27 июня 2017, 08:07

Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин?

Увы для сильной половины человечества, но так оно и есть. Причину, конечно, можно увидеть в несравненно большем количестве кавалеров за рулем, нежели дам, но если бы так все было просто, разговор бы не состоялся.
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  Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин? Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин? Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин? Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин? Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин? Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин?
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В ГИБДД утверждают: на качество управления автомобилем влияют психофизические и личностные особенности водителя. Скорость протекания нервных процессов отражается на скорости принятия решения и скорости руления. Исходя из этого, пол водителя может стать  очень важным фактором.

К примеру, мужчины осуществляют маневры в 2,5 раза быстрее, чем женщины. Наиболее ярко это проявляется в критических ситуациях, требующих повышенного внимания и быстрого принятия решения.

Ученые определяют отличия в функционировании нервной системы мужчин и женщин историческим разделением ролей в обществе. Женщины – хранительницы очага и воспитательницы потомства, у них развито периферическое зрение, они отлично видят детали и нюансы. В свою очередь, мужчины - охотники, у них преобладает туннельное зрение, они прекрасно определяют расстояние до цели.

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В условиях дорожного движения это позволяет лучше оценивать дистанцию между автомобилями, а развитое пространственное мышление – запоминать маршрут и лучше ориентироваться на местности. Женщины более остро переживают стресс и намного эмоциональнее мужчин.

Эксперты говорят, что нашему обществу свойственна гендерная система взаимоотношений, которая соответствует патриархальной иерархии распределения ролей. Поэтому образ «идеального водителя» принадлежит мужчине. И этот стереотип определяет характер взаимоотношений между участниками дорожного движения.

Однако не учитывается, что определяющим фактором на дороге являются безопасность и надежность управления автомобилем, которые обеспечиваются комплексом психофизических характеристик в совокупности с развитым правосознанием. Именно поэтому в определении «безопасного водителя» гендерный признак не является ведущим.

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Отзывы по теме
тонирование стекол
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам. Мне делали в auto-motive? Всем советуюЭ, ссылка http:// avtovinilspb.ru
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Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин?
{{material_59618}} В ГИБДД утверждают: на качество управления автомобилем влияют психофизические и личностные особенности водителя. Скорость протекания нервных процессов отражается на скорости принятия решения и скорости руления. Исходя из этого, пол водителя может стать  очень важным фактором. К примеру, мужчины осуществляют маневры в 2,5 раза быстрее, чем женщины. Наиболее ярко это проявляется в критических ситуациях, требующих повышенного внимания и быстрого принятия решения.Ученые определяют отличия в функционировании нервной системы мужчин и женщин историческим разделением ролей в обществе. Женщины – хранительницы очага и воспитательницы потомства, у них развито периферическое зрение, они отлично видят детали и нюансы. В свою очередь, мужчины - охотники, у них преобладает туннельное зрение, они прекрасно определяют расстояние до цели.{{material_116584}} В условиях дорожного движения это позволяет лучше оценивать дистанцию между автомобилями, а развитое пространственное мышление – запоминать маршрут и лучше ориентироваться на местности. Женщины более остро переживают стресс и намного эмоциональнее мужчин.Эксперты говорят, что нашему обществу свойственна гендерная система взаимоотношений, которая соответствует патриархальной иерархии распределения ролей. Поэтому образ «идеального водителя» принадлежит мужчине. И этот стереотип определяет характер взаимоотношений между участниками дорожного движения. Однако не учитывается, что определяющим фактором на дороге являются безопасность и надежность управления автомобилем, которые обеспечиваются комплексом психофизических характеристик в совокупности с развитым правосознанием. Именно поэтому в определении «безопасного водителя» гендерный признак не является ведущим.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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