Почти 1000 км новгородских дорог в этом году улучшат свое состояние
Как отметил г-н Дронов, в настоящее время сформирована т.н. «опорная сеть» - дороги между крупными населёнными пунктами и дороги к социальным объектам (в общей сложности 2390 км) - им будут уделять первостепенное внимание.
Объемы, как видно, предстоят большие, под стать амбициям, под которые, надо думать, выделены соответствующие деньги. Региональным участникам движения, возможно, придется смириться с некоторыми затруднениями в виду предстоящих работ, но оно того стоит.
Дело в том, что показатель местных трасс, не соответствующих нормативам, сегодня составляет 74%. К концу года цифра должна упасть до 65%, а затем каждый год снижаться примерно на 10%. Согласно данным областного правительства, в общей сложности Новгородская область обладает 14849 км автомобильных дорог.
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