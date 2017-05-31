31 мая 2017, 23:07

Почти 1000 км новгородских дорог в этом году улучшат свое состояние

Ни много ни мало 997 км региональных автомобильных дорог планируется отремонтировать на территории Новгородской области к концу ремонтного сезона текущего года.
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Почти 1000 км новгородских дорог в этом году улучшат свое состояние

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По словам советника губернатора Новгородской области Александра Дронова, в первую очередь, преобразиться должны дороги Крестцы-Окуловка-Боровичи и Устюжна-Валдай (на участке Боровичи – Валдай), а также 300 км областных дорог, используемых при строительстве высокоскоростной платной магистрали М-11 «Москва - Санкт-Петербург».

Как отметил г-н Дронов, в настоящее время сформирована т.н. «опорная сеть» - дороги между крупными населёнными пунктами и дороги к социальным объектам (в общей сложности 2390 км) - им будут уделять первостепенное внимание.

Объемы, как видно, предстоят большие, под стать амбициям, под которые, надо думать, выделены соответствующие деньги. Региональным участникам движения, возможно, придется смириться с некоторыми затруднениями в виду предстоящих работ, но оно того стоит.

Дело в том, что показатель местных трасс, не соответствующих нормативам, сегодня составляет 74%. К концу года цифра должна упасть до 65%, а затем каждый год снижаться примерно на 10%. Согласно данным областного правительства, в общей сложности Новгородская область обладает 14849 км автомобильных дорог.

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Почти 1000 км новгородских дорог в этом году улучшат свое состояние
{{material_119349}} По словам советника губернатора Новгородской области Александра Дронова, в первую очередь, преобразиться должны дороги Крестцы-Окуловка-Боровичи и Устюжна-Валдай (на участке Боровичи – Валдай), а также 300 км областных дорог, используемых при строительстве высокоскоростной платной магистрали М-11 «Москва - Санкт-Петербург».Как отметил г-н Дронов, в настоящее время сформирована т.н. «опорная сеть» - дороги между крупными населёнными пунктами и дороги к социальным объектам (в общей сложности 2390 км) - им будут уделять первостепенное внимание.Объемы, как видно, предстоят большие, под стать амбициям, под которые, надо думать, выделены соответствующие деньги. Региональным участникам движения, возможно, придется смириться с некоторыми затруднениями в виду предстоящих работ, но оно того стоит. Дело в том, что показатель местных трасс, не соответствующих нормативам, сегодня составляет 74%. К концу года цифра должна упасть до 65%, а затем каждый год снижаться примерно на 10%. Согласно данным областного правительства, в общей сложности Новгородская область обладает 14849 км автомобильных дорог.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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