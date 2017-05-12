53
12 мая 2017, 13:05
Почти 80 автомобилей Mercedes-Benz E-Class отзываются из-за дефекта оборудования
Российское подразделение Mercedes-Benz объявило отзывную кампанию на территории России. Под отзыв попадают автомобили модели Mercedes-Benz E-Class в количестве 78 ед.
По данным Росстандарта, кампания касается проданных в период с января прошлого года по февраль текущего года автомобилей. Выяснилось, что в 78 транспортных средствах могут быть некорректно установлены блоки управления системы распознавания пассажиров в салоне.
Mercedes Benz E-класс
Выпускается с 1986 г.
Новый от 2 880 000 до 4 060 000 Р
Все владельцы проблемных автомобилей в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр. Машине предстоит пройти ремонтные работы ради устранения дефекта.
Кроме того, не дожидаясь сообщения от компании, можно самостоятельно проверить свой автомобиль, сверив VIN-код машины у дилеров. Сотрудники сервисного центра выполнят проверку прокладки напорного шланга блока управления, который определяет наличие пассажира на переднем сидении. Автовладельцу эти операции не будут стоить ни копейки.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz E-класс All-Terrain 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|194
|Объем двигателя
|1950
|Тип трансмисии
|автоматическая, 9-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|5.1
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
Читайте по теме
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
08.02.2017, 09:27
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
Ян Мадея: «Надеемся на 5-процентный рост рынка»
14.08.2016, 22:26
Читайте по теме
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
08.02.2017, 09:27
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
Ян Мадея: «Надеемся на 5-процентный рост рынка»
14.08.2016, 22:26
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
на покупку 13 машин истратили примерно 29114800+оборудование, на эти деньги можно было купить 58 фокусов или 98 приор от чего больше пользы?????
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное