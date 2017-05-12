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12 мая 2017, 13:05

Почти 80 автомобилей Mercedes-Benz E-Class отзываются из-за дефекта оборудования

Российское подразделение Mercedes-Benz объявило отзывную кампанию на территории России. Под отзыв попадают автомобили модели Mercedes-Benz E-Class в количестве 78 ед.
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По данным Росстандарта, кампания касается проданных в период с января прошлого года по февраль текущего года автомобилей. Выяснилось, что в 78 транспортных средствах могут быть некорректно установлены блоки управления системы распознавания пассажиров в салоне.
 
Mercedes Benz E-класс
Выпускается с 1986 г.
Новый от 2 880 000 до 4 060 000 Р
Объявлений: 755
Отзывов: 10
 
Все владельцы проблемных автомобилей в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр. Машине предстоит пройти ремонтные работы ради устранения дефекта.
 
Кроме того, не дожидаясь сообщения от компании, можно самостоятельно проверить свой автомобиль, сверив VIN-код машины у дилеров. Сотрудники сервисного центра выполнят проверку прокладки напорного шланга блока управления, который определяет наличие пассажира на переднем сидении. Автовладельцу эти операции не будут стоить ни копейки.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz E-класс All-Terrain 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин194
Объем двигателя1950
Тип трансмисииавтоматическая, 9-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл5.1
ТопливоДТ
Все характеристики
Новости Мерседес Бенц, Мерседес Е класс, 190, 220, 320

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Mercedes для «командиров»
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Анна
Mercedes-Benz на службе полиции
на покупку 13 машин истратили примерно 29114800+оборудование, на эти деньги можно было купить 58 фокусов или 98 приор от чего больше пользы?????
жека
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Почти 80 автомобилей Mercedes-Benz E-Class отзываются из-за дефекта оборудования
По данным Росстандарта, кампания касается проданных в период с января прошлого года по февраль текущего года автомобилей. Выяснилось, что в 78 транспортных средствах могут быть некорректно установлены блоки управления системы распознавания пассажиров в салоне. {{model_812}} Все владельцы проблемных автомобилей в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр. Машине предстоит пройти ремонтные работы ради устранения дефекта. Кроме того, не дожидаясь сообщения от компании, можно самостоятельно проверить свой автомобиль, сверив VIN-код машины у дилеров. Сотрудники сервисного центра выполнят проверку прокладки напорного шланга блока управления, который определяет наличие пассажира на переднем сидении. Автовладельцу эти операции не будут стоить ни копейки.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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