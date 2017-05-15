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15 мая 2017, 08:44

Под еловыми досками эстонец провозил контрабандные сигареты

Автомобиль под управлением гражданина Эстонии прибыл на грузовое направление МАПП «Ивангород», чтобы покинуть территорию России. О характере груза водитель, как водится, проинформировал таможенников. Из сообщения выходило: «доска обрезная еловая, распиленная вдоль, не строганная, необтесанная, нешлифованная, не имеющая соединения в шип, торцованная».
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Сотрудники таможни первым делом проверили документы для получения разрешения на убытие с территории Евразийского экономического союза вышеуказанного товара и заявили о своем решении провести таможенный досмотр грузовика.

И тут оказалось, что, наряду с досками, незаконно эстонец перевозит сигареты. 719 блоков по 10 пачек в каждом были упрятаны под пакетами с досками, установленными вдоль правого борта по ходу движения полуприцепа, в пространствах между прокладочными брусками на полу полуприцепа, а также в пространствах между пакетами, установленными друг на друга за деревянными брусками.

Естественно, Кингисеппская таможня не смогла закрыть глаза на контрабанду и возбудила в отношении эстонского воителя дело об административном правонарушении.

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Под еловыми досками эстонец провозил контрабандные сигареты
Сотрудники таможни первым делом проверили документы для получения разрешения на убытие с территории Евразийского экономического союза вышеуказанного товара и заявили о своем решении провести таможенный досмотр грузовика.И тут оказалось, что, наряду с досками, незаконно эстонец перевозит сигареты. 719 блоков по 10 пачек в каждом были упрятаны под пакетами с досками, установленными вдоль правого борта по ходу движения полуприцепа, в пространствах между прокладочными брусками на полу полуприцепа, а также в пространствах между пакетами, установленными друг на друга за деревянными брусками.Естественно, Кингисеппская таможня не смогла закрыть глаза на контрабанду и возбудила в отношении эстонского воителя дело об административном правонарушении.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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