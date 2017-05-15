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15 мая 2017, 09:27

Подмосковным ворам пришлись по душе вологодские автомобили

Злоумышленников из Московской области, промышлявших воровством сумок и ценных вещей из припаркованных автомобилей, удалось задержать вологодским полицейским. В своем «ремесле» они активно использовали сканеры, отключающие сигнализации. Задержать «гастролеров» удалось в тот момент, когда один из них обворовывал иномарку.
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Пресс-служба  УМВД по Вологодской области информирует: «Подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что приехали в Вологду из 50-го региона. Они выбирали неприметные стоянки и вскрывали машины с помощью электронного устройства, позволяющего отключать автосигнализации».
 
В «сферу интересов» злоумышленников входили сумки и пакеты, из которых впоследствии вынимались деньги и ценные вещи. Остальное, как правило, выбрасывалось в мусорные контейнеры.
 
Сообщается о 3 кражах, к которым причастны хулиганы из Подмосковья, ущерб от их действий полицейские оценивают в 20 000 рублей. Правда, не исключено, что подозреваемые могут быть причастны к совершению других аналогичных преступлений на территории 35-го региона.
 
В отношении 46-летнего и 40-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». 

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Подмосковным ворам пришлись по душе вологодские автомобили
Пресс-служба  УМВД по Вологодской области информирует: «Подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что приехали в Вологду из 50-го региона. Они выбирали неприметные стоянки и вскрывали машины с помощью электронного устройства, позволяющего отключать автосигнализации». В «сферу интересов» злоумышленников входили сумки и пакеты, из которых впоследствии вынимались деньги и ценные вещи. Остальное, как правило, выбрасывалось в мусорные контейнеры. Сообщается о 3 кражах, к которым причастны хулиганы из Подмосковья, ущерб от их действий полицейские оценивают в 20 000 рублей. Правда, не исключено, что подозреваемые могут быть причастны к совершению других аналогичных преступлений на территории 35-го региона.  В отношении 46-летнего и 40-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». 
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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