10 февраля 2017, 15:06

Подорожала линейка Datsun

Компания Datsun повысила стоимость своих моделей 2017 года в России на 6 000 рублей. Исключением стала только базовая версия седана on-DO. Отметим, что по итогам января в России продано 1 107 автомобилей Datsun.
Дороже стали все комплектации хэтчбека mi-DO 2017 года выпуска. Теперь минимальная цена модели составляет 508 000 рублей, в базовое оснащение mi-DO включены 1,6-литровый агрегат на 87 л.с. и механическая коробка передач. Версия с автоматической трансмиссией также подорожала, теперь она стоит 558 000 рублей.
 
Единственной моделью Datsun, ценник которой остался прежним, стал седан on-DO в базовой комплектации - за него просят 436 000 рублей. Но при этом стала дороже версия с коробкой-«автомат» - на 6 000 рублей, за эту версию просят 518 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Datsun mi-DO 1.6 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовхэтчбек 5 дв.
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин87 при 5100
Объем двигателя1596
Тип трансмисиимеханика 5
Приводпередний
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
Тест Datsun mi-DO: нотная грамота
Главное чтобы все колеса на месте были :)
taran
Datsun дает скидку по утилизации
Мой опыт участия в программе утилизации Пользовался услугами компании ГК «Автоутиль» если есть вопросы, позвоните, все объяснят подробно, что к чему, можно предварительно запросить сертификат и переслать в автосалон на рассмотрение, для проверки компании на порядочность. Далее я снял авто с учета в ...
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Подорожала линейка Datsun
Дороже стали все комплектации хэтчбека mi-DO 2017 года выпуска. Теперь минимальная цена модели составляет 508 000 рублей, в базовое оснащение mi-DO включены 1,6-литровый агрегат на 87 л.с. и механическая коробка передач. Версия с автоматической трансмиссией также подорожала, теперь она стоит 558 000 рублей. Единственной моделью Datsun, ценник которой остался прежним, стал седан on-DO в базовой комплектации - за него просят 436 000 рублей. Но при этом стала дороже версия с коробкой-«автомат» - на 6 000 рублей, за эту версию просят 518 000 рублей.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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