Подорожала линейка Datsun

Компания Datsun повысила стоимость своих моделей 2017 года в России на 6 000 рублей. Исключением стала только базовая версия седана on-DO. Отметим, что по итогам января в России продано 1 107 автомобилей Datsun.
Дороже стали все комплектации хэтчбека mi-DO 2017 года выпуска. Теперь минимальная цена модели составляет 508 000 рублей, в базовое оснащение mi-DO включены 1,6-литровый агрегат на 87 л.с. и механическая коробка передач. Версия с автоматической трансмиссией также подорожала, теперь она стоит 558 000 рублей.
Единственной моделью Datsun, ценник которой остался прежним, стал седан on-DO в базовой комплектации - за него просят 436 000 рублей. Но при этом стала дороже версия с коробкой-«автомат» - на 6 000 рублей, за эту версию просят 518 000 рублей.
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Дороже стали все комплектации хэтчбека mi-DO 2017 года выпуска. Теперь минимальная цена модели составляет 508 000 рублей, в базовое оснащение mi-DO включены 1,6-литровый агрегат на 87 л.с. и механическая коробка передач. Версия с автоматической трансмиссией также подорожала, теперь она стоит 558 000 рублей. Единственной моделью Datsun, ценник которой остался прежним, стал седан on-DO в базовой комплектации - за него просят 436 000 рублей. Но при этом стала дороже версия с коробкой-«автомат» - на 6 000 рублей, за эту версию просят 518 000 рублей.
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