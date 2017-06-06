6 июня 2017, 10:23
Подразделением Volkswagen R GmbH будет руководить Йост Капито
Йост Капито возглавил подразделения Volkswagen R GmbH и Volkswagen Zubehör GmbH. Топ-менеджер будет заниматься продвижением аксессуаров для машин немецкого бренда, а также управлять направлением дизайна, мощности и динамики.
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Дипломированный инженер Йост Капито начал свою работу в концерне Volkswagen в 1989 году в гоночном подразделении Porsche. В 1996 году он занял пост в руководстве гоночной команды Sauber-Rennstall в «Формуле-1», а в 2001 году перешёл в Ford, где отвечал за спортивные мероприятия и направление сверхмощных автомобилей.
В 2012 году Йост Капито возглавил подразделение Volkswagen Motorsport. Под его руководством в 2013-2015 годах заводская команда Volkswagen завоевала звание чемпиона мира по ралли FIA. В 2016-м топ-менеджер стал директором McLaren Racing.
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Комментарии пользователей
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Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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