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3 мая 2017, 17:07
Поедешь на работу на велосипеде – можешь получить подарочную сумку
Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет в Санкт-Петербурге 19 мая 2017 года. Ее цель - показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой.
Более того, это хороший способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в мегаполисе
В указанную пятницу на велосипед сядут не только студенты, а самые разные люди — от бизнесменов до музыкантов. Многие из них отправятся к одной из трех «энергетических точек» у ряда ресторанов. Там велосипедисты получат подарочные сумки с символикой акции, полезными угощениями и сувенирами от партнеров. «Энергетические точки» будут открыты 19 мая с 8:30 и, что называется, до упора.
Всех гостей «энергетических точек» ждут приятные бонусы: встреча с известными представителями вело-культуры, выставка кастомных велосипедов и пр.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хотел записаться на ТО, обещали перезвонить но так не кто не позвонил. Наверное не хотят работать. В результате не стал ждать и записался в другое СТО.
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
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