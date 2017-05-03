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3 мая 2017, 17:07

Поедешь на работу на велосипеде – можешь получить подарочную сумку

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет в Санкт-Петербурге 19 мая 2017 года. Ее цель - показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой.
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Более того, это хороший способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в мегаполисе

В указанную пятницу на велосипед сядут не только студенты, а самые разные люди — от бизнесменов до музыкантов. Многие из них отправятся к одной из трех «энергетических точек» у ряда ресторанов. Там велосипедисты получат подарочные сумки с символикой акции, полезными угощениями и сувенирами от партнеров. «Энергетические точки» будут открыты 19 мая с 8:30 и, что называется, до упора.

Всех гостей «энергетических точек» ждут приятные бонусы: встреча с известными представителями вело-культуры, выставка кастомных велосипедов и пр.

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Поедешь на работу на велосипеде – можешь получить подарочную сумку
Более того, это хороший способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в мегаполисеВ указанную пятницу на велосипед сядут не только студенты, а самые разные люди — от бизнесменов до музыкантов. Многие из них отправятся к одной из трех «энергетических точек» у ряда ресторанов. Там велосипедисты получат подарочные сумки с символикой акции, полезными угощениями и сувенирами от партнеров. «Энергетические точки» будут открыты 19 мая с 8:30 и, что называется, до упора. Всех гостей «энергетических точек» ждут приятные бонусы: встреча с известными представителями вело-культуры, выставка кастомных велосипедов и пр.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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