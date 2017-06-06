6 июня 2017, 16:04
Поездки на автопилотах начали страховать
Страховые компании начали страховать поездки на автомобилях с системой автономного управления. Правда, пока что денежное покрытие в случае ДТП будет распространяться только на водителя-оператора.
Ранее мы писали
Мировые автопроизводители акцентируют внимание на создании систем автономного управления. Российские компании ...Читать далее
Как рассказал коммерческий директор Traft Андрей Савин, за основу страховки на данный момент взята классическая модель страхования ответственности владельца транспортного средства. Это первый случай в истории нашей страны, когда страхованию подлежат автомобили с системой автономного управления.
Согласно прогнозам, к 2020 году в мире будет выпущено уже около 10 млн беспилотных машин. В связи с этим российские специалисты тщательно изучают зарубежный опыт создания инфраструктуры и нормативной базы для беспилотников.
Читайте по теме
Что делать, если вы неумышленно сбили лося?
05.06.2017, 19:56
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
04.06.2017, 19:34
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Читайте по теме
Что делать, если вы неумышленно сбили лося?
05.06.2017, 19:56
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
04.06.2017, 19:34
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Всем привет. У меня в семье два автомобиля. Раньше покупал запчасти на авто рынке Маршал. И тут решил найти интернет магазин в Яндекс с очень хорошими ценами. У жены Опель Астра, у меня Фольксваген Поло. Зашел на сайт the-parts.ru, там ввел вин номер в поиск и я сразу попал в каталог по подбору, там ...
Не, Хавел Н6, это классический кроссовер, полный привод еще не делает машину джипом. Почему? Следует из второго вашего вопроса, блокировка, это когда можно заблокировать дифференциал в трансмиссии, что бы он раздавал крутящий момент на оба колеса или на все 4, зависит от типа блокировки. Понижайка, это ...
Здравствуйте дорогие форумчане! При планировании будущего интерьера своего таунхауса, квартиры, дома многие сталкивались с большим количеством вопросов, таких как: планировка вашего будущего жилья, цветовое и стилистическое решение вашего будущего интерьера, подбор материала для отделки стен, пола и ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное