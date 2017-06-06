6 июня 2017, 16:04

Поездки на автопилотах начали страховать

Страховые компании начали страховать поездки на автомобилях с системой автономного управления. Правда, пока что денежное покрытие в случае ДТП будет распространяться только на водителя-оператора.
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В дальнейшем на страховку смогут рассчитывать также производитель аппаратно-технических, электронных и информационно-коммуникационных компонентов БПТС, настройщики и тестировщики компонентов для такого автомобиля, а также пользователи автопилотов.

Как рассказал коммерческий директор Traft Андрей Савин, за основу страховки на данный момент взята классическая модель страхования ответственности владельца транспортного средства. Это первый случай в истории нашей страны, когда страхованию подлежат автомобили с системой автономного управления.

Согласно прогнозам, к 2020 году в мире будет выпущено уже около 10 млн беспилотных машин. В связи с этим российские специалисты тщательно изучают зарубежный опыт создания инфраструктуры и нормативной базы для беспилотников.

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Поездки на автопилотах начали страховать
{{material_119484}}В дальнейшем на страховку смогут рассчитывать также производитель аппаратно-технических, электронных и информационно-коммуникационных компонентов БПТС, настройщики и тестировщики компонентов для такого автомобиля, а также пользователи автопилотов.Как рассказал коммерческий директор Traft Андрей Савин, за основу страховки на данный момент взята классическая модель страхования ответственности владельца транспортного средства. Это первый случай в истории нашей страны, когда страхованию подлежат автомобили с системой автономного управления.Согласно прогнозам, к 2020 году в мире будет выпущено уже около 10 млн беспилотных машин. В связи с этим российские специалисты тщательно изучают зарубежный опыт создания инфраструктуры и нормативной базы для беспилотников.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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