Похищенную «ювелирку» и юани увезли на «Хонде»

Пресс-служба регионального МВД информирует, что в период с 12 по 19 декабря 2016 года (точная дата пока не известна) некие злоумышленники, взломав входную дверь, проникли в частный дом в Промышленном переулке г. Ломоносова.
Бандиты похитили 2 тыс. юаней и золотые ювелирные украшения на сумму около 1,4 млн рублей. Это им оказалось мало: они нашли ключи и документы от автомобиля Honda и скрылись на нем вместе с похищенным. Хозяева в данный момент находятся в отъезде. В полицию обратилась дочь потерпевших, которая и обнаружила отсутствие имущества.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Бандиты похитили 2 тыс. юаней и золотые ювелирные украшения на сумму около 1,4 млн рублей. Это им оказалось мало: они нашли ключи и документы от автомобиля Honda и скрылись на нем вместе с похищенным. Хозяева в данный момент находятся в отъезде. В полицию обратилась дочь потерпевших, которая и обнаружила отсутствие имущества.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.
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