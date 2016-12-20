20 декабря 2016, 08:49

Похищенную «ювелирку» и юани увезли на «Хонде»

Пресс-служба регионального МВД информирует, что в период с 12 по 19 декабря 2016 года (точная дата пока не известна) некие злоумышленники, взломав входную дверь, проникли в частный дом в Промышленном переулке г. Ломоносова.

Бандиты похитили 2 тыс. юаней и золотые ювелирные украшения на сумму около 1,4 млн рублей. Это им оказалось мало: они нашли ключи и документы от автомобиля Honda и скрылись на нем вместе с похищенным. Хозяева в данный момент находятся в отъезде. В полицию обратилась дочь потерпевших, которая и обнаружила отсутствие имущества.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.

Новости Хонда

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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
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Похищенную «ювелирку» и юани увезли на «Хонде»
Бандиты похитили 2 тыс. юаней и золотые ювелирные украшения на сумму около 1,4 млн рублей. Это им оказалось мало: они нашли ключи и документы от автомобиля Honda и скрылись на нем вместе с похищенным. Хозяева в данный момент находятся в отъезде. В полицию обратилась дочь потерпевших, которая и обнаружила отсутствие имущества.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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