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10 мая 2017, 13:37

Показан фрагмент «горячего» Renault Megane

Первая фотография нового «заряженного» хэтчбека Renault Megane RS попала в Интернет. Автомобиль должен дебютировать осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
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Известно, что новинка получит светодиодные элементы передней оптики, а также более агрессивные задние фонари. При этом новый Megane RS окажется несколько шире актуальной генерации модели.Одним из новшеств станет 5-дверное исполнение модели, в то время как актуальная генерация «хот-хэтча» доступна только с 3 дверями.

Renault Megane
Выпускается с 1996 г.
Объявлений: 281
Отзывов: 12

Что будет под капотом – пока загадка. По одним сведениям, машина получит в свое распоряжение 1,8-литровый агрегат от спорткара Alpine A110, мощность которого составляет 252 л. с. По другим – в движение хэтчбек будет приводить 2-литровый мотор. В качестве трансмиссии выступят 6-ступенчатые МКПП или «робот» с двумя сцеплениями.

Предыдущий Megane RS имел под капотом 265-сильный мотор, а в случае с топовой трековой версией — 275-сильный. С таким двигателем с места до 100 км/ч машина разгонялась за 6 секунд.

Новинки и концепт кары Рено Меган

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Отзывы по теме
Форум Renault Megane sedan
машина 2013 год декабрь месяц где находитьса диагонотицеский разбём
фаиз
прокат авто
Когда в командировку приезжаешь в чужой город, прокат очень выручает. Да много ситуаций может быть.
Klarr
Путешествие к Черному морю
Интересует как обстоят дела на М4 дон, скоро ехать в Москву а там говорят пробки не реальные.
n-gel93
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Показан фрагмент «горячего» Renault Megane
Известно, что новинка получит светодиодные элементы передней оптики, а также более агрессивные задние фонари. При этом новый Megane RS окажется несколько шире актуальной генерации модели.Одним из новшеств станет 5-дверное исполнение модели, в то время как актуальная генерация «хот-хэтча» доступна только с 3 дверями.{{model_1097}} Что будет под капотом – пока загадка. По одним сведениям, машина получит в свое распоряжение 1,8-литровый агрегат от спорткара Alpine A110, мощность которого составляет 252 л. с. По другим – в движение хэтчбек будет приводить 2-литровый мотор. В качестве трансмиссии выступят 6-ступенчатые МКПП или «робот» с двумя сцеплениями.Предыдущий Megane RS имел под капотом 265-сильный мотор, а в случае с топовой трековой версией — 275-сильный. С таким двигателем с места до 100 км/ч машина разгонялась за 6 секунд.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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