Показан фрагмент «горячего» Renault Megane
Известно, что новинка получит светодиодные элементы передней оптики, а также более агрессивные задние фонари. При этом новый Megane RS окажется несколько шире актуальной генерации модели.Одним из новшеств станет 5-дверное исполнение модели, в то время как актуальная генерация «хот-хэтча» доступна только с 3 дверями.
Что будет под капотом – пока загадка. По одним сведениям, машина получит в свое распоряжение 1,8-литровый агрегат от спорткара Alpine A110, мощность которого составляет 252 л. с. По другим – в движение хэтчбек будет приводить 2-литровый мотор. В качестве трансмиссии выступят 6-ступенчатые МКПП или «робот» с двумя сцеплениями.
Предыдущий Megane RS имел под капотом 265-сильный мотор, а в случае с топовой трековой версией — 275-сильный. С таким двигателем с места до 100 км/ч машина разгонялась за 6 секунд.
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