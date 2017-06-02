2 июня 2017, 14:08

Поклонники Seat сами назовут кроссовер

Инженеры испанской марки Seat работают над самым большим в линейке бренда кроссовером. Компания попросила своих поклонников помочь выбрать название для новичка.
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Имя вседорожника должно иметь отношение к испанской географии, легко запоминаться и произноситься на всех языках. Seat будет собирать предложения до 22 июня. Шорт-лист имен объявят 12 сентября на автосалоне во Франкфурте, где публика будет голосовать за лучший вариант до 25 сентября.

Победителя назовут 15 октября. Что касается новинки, то она будет построена на платформе MQB A2, которую уже используют Skoda Kodiaq и новый Volkswagen Tiguan. Внешне кроссовер будет соответствовать серийной модели Seat Ateca.

В линейку моторов войдут 4-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, коробки передач будут механические и автоматические, среди вариантов окажутся передне- и полноприводные кроссоверы. Не исключено появление гибридной модификации и «заряженной» версии Cupra.

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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Поклонники Seat сами назовут кроссовер
{{vote_89}} Имя вседорожника должно иметь отношение к испанской географии, легко запоминаться и произноситься на всех языках. Seat будет собирать предложения до 22 июня. Шорт-лист имен объявят 12 сентября на автосалоне во Франкфурте, где публика будет голосовать за лучший вариант до 25 сентября.Победителя назовут 15 октября. Что касается новинки, то она будет построена на платформе MQB A2, которую уже используют Skoda Kodiaq и новый Volkswagen Tiguan. Внешне кроссовер будет соответствовать серийной модели Seat Ateca.В линейку моторов войдут 4-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, коробки передач будут механические и автоматические, среди вариантов окажутся передне- и полноприводные кроссоверы. Не исключено появление гибридной модификации и «заряженной» версии Cupra.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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