6 июня 2017, 19:15
Покупателям Hyundai Creta предложены новые опции
Производитель расширил набор опций для модели Hyundai Creta. Пакет Advanced, который доступен для комплектации Comfort Plus, получил круиз-контроль. Дополненные варианты доступны покупателям.
Рекомендованная максимальная розничная цена пакета Advanced с новой опцией составляет 55 000 рублей.
В настоящий момент Creta представлена на российском рынке в 3 комплектациях – Start, Active и Comfort Plus. В стандартное оснащение всех версий модели входят 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая полноразмерное запасное колесо, аудиосистема с разъемами USB, AUX, фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS + EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, электростеклоподъемники передних и задних дверей, клавиши управления магнитолой на руле, тканевая обивка сидений. Кроме того, все машины оборудованы Устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС, которое стало обязательным с 1 января этого года.
Напомним, что продажи кроссовера Creta стартовали в России в августе 2016 года. За 9 месяцев на российском рынке продано более 40 000 автомобилей. В марте этого года Hyundai Creta стала доступна в новой модификации с двигателем объем 1,6 литра и системой полного привода. В апреле Creta стала победителем в двух номинациях премии «Автомобиль года 2017» - «Компактные внедорожники» и «Новинки».
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Creta Start 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|123
|Объем двигателя
|1591
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хотелось бы посмотреть на эти кроссоверы, а конкретно на их динамику. С моей точки зрения, двигатель 1.6 вообще не применим к таким авто. Если нужно будет фуру на скорости 110 обогнать - этот паркетник на оживленной трассе будет ждать огромное окно, для выполнения такого маневра. Считаю что в таких автомобилях ...
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
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