6 июня 2017, 19:15

Покупателям Hyundai Creta предложены новые опции

Производитель расширил набор опций для модели Hyundai Creta. Пакет Advanced, который доступен для комплектации Comfort Plus, получил круиз-контроль. Дополненные варианты доступны покупателям.
^
Покупателям Hyundai Creta предложены новые опции Hyundai Creta
Рекомендованная максимальная розничная цена пакета Advanced с новой опцией составляет 55 000 рублей.
Hyundai Creta
Выпускается с 2016 г.
Новый от 749 900 до 1 139 900 Р
Объявлений: 58
Отзывов: 3
В настоящий момент Creta представлена на российском рынке в 3 комплектациях – Start, Active и Comfort Plus. В стандартное оснащение всех версий модели входят 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая полноразмерное запасное колесо, аудиосистема с разъемами USB, AUX, фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS + EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, электростеклоподъемники передних и задних дверей, клавиши управления магнитолой на руле, тканевая обивка сидений. Кроме того, все машины оборудованы Устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС, которое стало обязательным с 1 января этого года.
 
Напомним, что продажи кроссовера Creta стартовали в России в августе 2016 года. За 9 месяцев на российском рынке продано более 40 000 автомобилей. В марте этого года Hyundai Creta стала доступна в новой модификации с двигателем объем 1,6 литра и системой полного привода. В апреле Creta стала победителем в двух номинациях премии «Автомобиль года 2017» - «Компактные внедорожники» и «Новинки».

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Creta Start 1.6 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Хендай Крета

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Hyundai Creta с двигателем 1,6 литра доступен с полным приводом
Хотелось бы посмотреть на эти кроссоверы, а конкретно на их динамику. С моей точки зрения, двигатель 1.6 вообще не применим к таким авто. Если нужно будет фуру на скорости 110 обогнать - этот паркетник на оживленной трассе будет ждать огромное окно, для выполнения такого маневра. Считаю что в таких автомобилях ...
Александр
Что выбрать, передний или полный привод?
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
Ольга
Форум Hyundai Sonata
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Hyundai Creta
Объявления о продаже Hyundai Creta
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 42 модели
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Creta
Покупателям Hyundai Creta предложены новые опции
Рекомендованная максимальная розничная цена пакета Advanced с новой опцией составляет 55 000 рублей.{{model_6204}}В настоящий момент Creta представлена на российском рынке в 3 комплектациях – Start, Active и Comfort Plus. В стандартное оснащение всех версий модели входят 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая полноразмерное запасное колесо, аудиосистема с разъемами USB, AUX, фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS + EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, электростеклоподъемники передних и задних дверей, клавиши управления магнитолой на руле, тканевая обивка сидений. Кроме того, все машины оборудованы Устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС, которое стало обязательным с 1 января этого года. Напомним, что продажи кроссовера Creta стартовали в России в августе 2016 года. За 9 месяцев на российском рынке продано более 40 000 автомобилей. В марте этого года Hyundai Creta стала доступна в новой модификации с двигателем объем 1,6 литра и системой полного привода. В апреле Creta стала победителем в двух номинациях премии «Автомобиль года 2017» - «Компактные внедорожники» и «Новинки».
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Курск Самарская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG