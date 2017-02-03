Покупка Subaru Forester может стать на 40 тысяч привлекательнее
Вконтакте
Facebook
Компания Subaru запускает новую программу Subaru Safe для будущих владельцев 2,5-литровых Forester в комплектациях CS и CL 2016 модельного года. При единовременной покупке автомобиля и полиса страхования КАСКО у официальных дилеров клиенты получат выгоду в 40 000 рублей.
Программа не имеет ограничений по возрасту, стажу или стоимости полиса; действует при оформлении каско в любой страховой компании. Subaru Safe объединяется с программами автокредитования Subaru Drive и Upgrade (в таком случае максимальная выгода составит 120 000 рублей).
Программа действует до 28 февраля 2017 года. Покупку полиса необходимо оформить в том же дилерском центре, что и автомобиль.
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Покупка Subaru Forester может стать на 40 тысяч привлекательнее
Программа не имеет ограничений по возрасту, стажу или стоимости полиса; действует при оформлении каско в любой страховой компании. Subaru Safe объединяется с программами автокредитования Subaru Drive и Upgrade (в таком случае максимальная выгода составит 120 000 рублей).Программа действует до 28 февраля 2017 года. Покупку полиса необходимо оформить в том же дилерском центре, что и автомобиль.
В избранное