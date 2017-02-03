3 февраля 2017, 14:43

Покупка Subaru Forester может стать на 40 тысяч привлекательнее

Компания Subaru запускает новую программу Subaru Safe для будущих владельцев 2,5-литровых Forester в комплектациях CS и CL 2016 модельного года. При единовременной покупке автомобиля и полиса страхования КАСКО у официальных дилеров клиенты получат выгоду в 40 000 рублей.

Программа не имеет ограничений по возрасту, стажу или стоимости полиса; действует при оформлении каско в любой страховой компании. Subaru Safe объединяется с программами автокредитования Subaru Drive и Upgrade (в таком случае максимальная выгода составит 120 000 рублей).

Программа действует до 28 февраля 2017 года. Покупку полиса необходимо оформить в том же дилерском центре, что и автомобиль.

Комплектации и технические характеристики

Subaru Forester CS 2.5 CVT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин171
Объем двигателя2498
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
Городской цикл10.9
Загородный цикл6.7
Смешанный цикл8.2
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
Теперь авто стало выглядеть более сурово
maximux
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
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Покупка Subaru Forester может стать на 40 тысяч привлекательнее
Программа не имеет ограничений по возрасту, стажу или стоимости полиса; действует при оформлении каско в любой страховой компании. Subaru Safe объединяется с программами автокредитования Subaru Drive и Upgrade (в таком случае максимальная выгода составит 120 000 рублей).Программа действует до 28 февраля 2017 года. Покупку полиса необходимо оформить в том же дилерском центре, что и автомобиль.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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