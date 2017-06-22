22 июня 2017, 09:37
Polestar уходит в автономное плавание
Шведская Volvo выделяет свое тюнинг-подразделение Polestar в новую отдельную международную компанию, выпускающую мощные электроавтомобили. Старший вице-президент по дизайну Volvo Car Group Томас Ингенлат займет должность гендиректора Polestar.
Volvo приобрела 100% Polestar Perfomance в июле 2015 года, имея опыт сотрудничества с автоспортивным направлением бренда с 1996 года. В будущем Polestar предложит покупателям автомобили одноименной марки, которые больше не будут носить логотип Volvo, а также тюнинг-пакеты для автомобилей Volvo под брендом Polestar Engineered.
Это сотрудничество позволит бренду проектировать, разрабатывать и производить высокомощные электрофицированные автомобили.
Новые объявления о своих продуктах, развитии производства и коммерческих планах Polestar сделает осенью 2017 года.
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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