22 июня 2017, 09:37

Polestar уходит в автономное плавание

Шведская Volvo выделяет свое тюнинг-подразделение Polestar в новую отдельную международную компанию, выпускающую мощные электроавтомобили. Старший вице-президент по дизайну Volvo Car Group Томас Ингенлат займет должность гендиректора Polestar.
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Polestar уходит в автономное плавание Volvo

Volvo приобрела 100% Polestar Perfomance в июле 2015 года, имея опыт сотрудничества с автоспортивным направлением бренда с 1996 года. В будущем Polestar предложит покупателям автомобили одноименной марки, которые больше не будут носить логотип Volvo, а также тюнинг-пакеты для автомобилей Volvo под брендом Polestar Engineered.

Это сотрудничество позволит бренду проектировать, разрабатывать и производить высокомощные электрофицированные автомобили. 

Новые объявления о своих продуктах, развитии производства и коммерческих планах Polestar сделает осенью 2017 года.

Дизайн и тюнинг Вольво

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владимир
Форум Volvo XC60
Ищу владельцев Вольво XC60 2013-15 г выпуска для участия в фокус группе25июня в Экспоцентре 2-2,5часа (денежное вознаграждение 4000руб) .Обращаться по тел 89043815384
Светлана
Форум Volvo 850
добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
евгений
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Polestar уходит в автономное плавание
Volvo приобрела 100% Polestar Perfomance в июле 2015 года, имея опыт сотрудничества с автоспортивным направлением бренда с 1996 года. В будущем Polestar предложит покупателям автомобили одноименной марки, которые больше не будут носить логотип Volvo, а также тюнинг-пакеты для автомобилей Volvo под брендом Polestar Engineered. Это сотрудничество позволит бренду проектировать, разрабатывать и производить высокомощные электрофицированные автомобили.  Новые объявления о своих продуктах, развитии производства и коммерческих планах Polestar сделает осенью 2017 года.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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