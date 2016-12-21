Полиция назвала самые угоняемые модели авто в России
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Всего за полгода в России хозяев лишились 13 859 машин, похищено 20 350. По сравнению с прошлогодними данными количество угнанных и похищенных авто снизилось. Число угонов сократилось на 17,9 %, краж - на 19,4 %.
Наибольшей популярностью у автоворов пользовались транспортные средства Lada. За отчетный период похищено 5 142 машины этой марки.
Что касается моделей, особым «спросом» пользуется Hyundai Solaris - 845 угнанных авто. Отмечается, что Solaris часто угоняют, поскольку автомобиль популярен в России, существует высокий спрос на запчасти. Еще одной причиной такого количества угонов модели называют легкость взлома штатной охранной системы.
Также в списке наиболее угоняемых Kia Rio, Toyota – Camry, Corolla и Land Cruiser, Ford Focus и Renault Logan.
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Полиция назвала самые угоняемые модели авто в России
Наибольшей популярностью у автоворов пользовались транспортные средства Lada. За отчетный период похищено 5 142 машины этой марки. Что касается моделей, особым «спросом» пользуется Hyundai Solaris - 845 угнанных авто. Отмечается, что Solaris часто угоняют, поскольку автомобиль популярен в России, существует высокий спрос на запчасти. Еще одной причиной такого количества угонов модели называют легкость взлома штатной охранной системы. Также в списке наиболее угоняемых Kia Rio, Toyota – Camry, Corolla и Land Cruiser, Ford Focus и Renault Logan.
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