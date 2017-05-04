Половина опор Крымского моста готова
Работа по строительству будущей дороги развернута на всех морских участках. Проектом предусмотрено 595 опор, из которых на железнодорожную часть приходится 307, на автодорожную – 288 (последний, керченский, участок дороги запроектирован в виде насыпи). Строители выполнили более 220 опор моста и до конца года рассчитывают полностью завершить сооружение опор под будущую трассу.
Одновременно идут работы по монтажу пролетных строений. На готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов. На четырех участках дорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20%.
Общая протяженность морских участков Крымского моста – более 6 км из 19 км. В акватории мостовикам предстоит построить в общей сложности 170 опор. Из них 25 уже готовы.
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