Пополнить лицевой счет транспондера теперь через Интернет-банки
Как отмечают в ГК «Автодор», транспондеры позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы. Автомобилю, на лобовом стекле которого установлен Т-pass, не нужно останавливаться, проезжая шлюзы, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 км/ч. Денежные средства при этом списываются автоматически со счета транспондера.
Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. Также важно подчеркнуть, что использование транспондера позволяет получить скидку в размере от 20% до 60%, в зависимости от участка трасс.
Транспондеры «Автодора» действуют на всех платных участках трассы М-4 «Дон», участку трассы М-3 «Украина» км 124 – км 173 и на обходе города Вышний Волочек новой скоростной магистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург» (км 258 – км 334).
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное