28 июня 2017, 11:32

Пополнить лицевой счет транспондера теперь через Интернет-банки

Возможность пополнить лицевой счет через банки партнеров появилась у владельцев транспондеров (Т-Pass) ГК «Автодор». Для этого необходимо иметь доступ в Интернет-банк ряда банковских организаций. При пополнении счета комиссия не взимается.
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Как отмечают в ГК «Автодор», транспондеры позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы. Автомобилю, на лобовом стекле которого установлен Т-pass, не нужно останавливаться, проезжая шлюзы, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 км/ч. Денежные средства при этом списываются автоматически со счета транспондера.

Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. Также важно подчеркнуть, что использование транспондера позволяет получить скидку в размере от 20% до 60%, в зависимости от участка трасс.

Транспондеры «Автодора» действуют на всех платных участках трассы М-4 «Дон», участку трассы М-3 «Украина» км 124 – км 173 и на обходе города Вышний Волочек новой скоростной магистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург» (км 258 – км 334).

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DDKotAvto
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Пополнить лицевой счет транспондера теперь через Интернет-банки
Как отмечают в ГК «Автодор», транспондеры позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы. Автомобилю, на лобовом стекле которого установлен Т-pass, не нужно останавливаться, проезжая шлюзы, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 км/ч. Денежные средства при этом списываются автоматически со счета транспондера. Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. Также важно подчеркнуть, что использование транспондера позволяет получить скидку в размере от 20% до 60%, в зависимости от участка трасс. Транспондеры «Автодора» действуют на всех платных участках трассы М-4 «Дон», участку трассы М-3 «Украина» км 124 – км 173 и на обходе города Вышний Волочек новой скоростной магистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург» (км 258 – км 334).
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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