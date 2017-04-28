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28 апреля 2017, 11:15

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 ушёл с молотка

Аукционный дом RM Sothebyʼs выставил на продажу эксклюзивный Porsche 911 Carrera RSR 3.8 с пробегом всего 10 км. Примечательно, что редкий автомобиль был выпущен еще в 1993 году, однако все это время простоял на месте.
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  Porsche 911 Carrera RSR 3.8 ушёл с молотка Porsche 911, Porsche 911 Porsche 911 Carrera RSR 3.8 ушёл с молотка
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фото
  

Carrera RSR 3.8 выпускалась как трековый спорткар. Машина полностью сохранила оригинальную конфигурацию. Под капотом установлен 3,8-литровый оппозитник мощностью 350 л. с. Помимо этого, не претерпел изменений и салон машины.

Porsche 911 3.4 AT
300 л.с
280 км/ч
задний
бензин
Все характеристики

Всего Porsche изготовила 51 экземпляр такой модели. Торги за редкий Porsche пройдут в конце мая в Италии. Стоимость автомобиля, по оценкам специалистов, составит от одного до нескольких миллионов евро.

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Отзывы по теме
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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Porsche 911 Carrera RSR 3.8 ушёл с молотка
Carrera RSR 3.8 выпускалась как трековый спорткар. Машина полностью сохранила оригинальную конфигурацию. Под капотом установлен 3,8-литровый оппозитник мощностью 350 л. с. Помимо этого, не претерпел изменений и салон машины. {{params_31311}} Всего Porsche изготовила 51 экземпляр такой модели. Торги за редкий Porsche пройдут в конце мая в Италии. Стоимость автомобиля, по оценкам специалистов, составит от одного до нескольких миллионов евро.
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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