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28 апреля 2017, 11:15
Porsche 911 Carrera RSR 3.8 ушёл с молотка
Аукционный дом RM Sothebyʼs выставил на продажу эксклюзивный Porsche 911 Carrera RSR 3.8 с пробегом всего 10 км. Примечательно, что редкий автомобиль был выпущен еще в 1993 году, однако все это время простоял на месте.
Carrera RSR 3.8 выпускалась как трековый спорткар. Машина полностью сохранила оригинальную конфигурацию. Под капотом установлен 3,8-литровый оппозитник мощностью 350 л. с. Помимо этого, не претерпел изменений и салон машины.
|Porsche 911 3.4 AT
|300 л.с
|280 км/ч
|задний
|бензин
|Все характеристики
Всего Porsche изготовила 51 экземпляр такой модели. Торги за редкий Porsche пройдут в конце мая в Италии. Стоимость автомобиля, по оценкам специалистов, составит от одного до нескольких миллионов евро.
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
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