6 июня 2017, 11:39

Porsche 911 GT2 RS получит двигатель мощностью 650 сил

Стали известны технические подробности самой мощной и быстрой модификации спорткара Porsche 911 GT2 RS. Автомобиль получит доработанный 3,8-литровый 6-цилиндровый агрегат с турбинами увеличенного размера.
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Двигатель с системой впрыска воды сможет генерировать 650 «лошадей». Это позволит машине разгоняться с места до «сотни» менее чем за 3 секунды, а до 200 км/ч - за 9 секунд. Максимальная скорость фиксируется на отметке 340 км/ч. По предварительным данным, время прохождения «Северной петли» Нюрбургринга Porsche 911 GT2 RS составит не более 7 минут.

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Премьера топовой версии Porsche 911 может состояться уже в сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Стоимость автомобиля пока не называется, однако уже известно, что эта модификация станет самой дорогой в линейке 911-й модели.

Ранее инженеры Porsche доработали новое поколение трекового суперкара 911 GT3. Автомобиль смог проехать «Северную петлю» Нюрбургринга всего за 7 минут 12,7 секунды, что на 12,3 секунды быстрее предшественника. Такой показатель обеспечил 3,8-литровый атмосферный двигатель V6, мощность которого составляет 500 «лошадей». В паре с ним выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. С места до 100 км/ч автомобиль способен разгоняться всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость его составляет 318 км/ч.

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3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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Porsche 911 GT2 RS получит двигатель мощностью 650 сил
Двигатель с системой впрыска воды сможет генерировать 650 «лошадей». Это позволит машине разгоняться с места до «сотни» менее чем за 3 секунды, а до 200 км/ч - за 9 секунд. Максимальная скорость фиксируется на отметке 340 км/ч. По предварительным данным, время прохождения «Северной петли» Нюрбургринга Porsche 911 GT2 RS составит не более 7 минут.{{material_119166}} Премьера топовой версии Porsche 911 может состояться уже в сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Стоимость автомобиля пока не называется, однако уже известно, что эта модификация станет самой дорогой в линейке 911-й модели.Ранее инженеры Porsche доработали новое поколение трекового суперкара 911 GT3. Автомобиль смог проехать «Северную петлю» Нюрбургринга всего за 7 минут 12,7 секунды, что на 12,3 секунды быстрее предшественника. Такой показатель обеспечил 3,8-литровый атмосферный двигатель V6, мощность которого составляет 500 «лошадей». В паре с ним выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. С места до 100 км/ч автомобиль способен разгоняться всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость его составляет 318 км/ч.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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