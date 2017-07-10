10 июля 2017, 13:45
Porsche 911 GT2 RS установил новый рекорд на трассе Нюрбургринга
Немецкий спорткар прошел дорожные испытания на гоночной трассе Нюрбургринга, установив новый скоростной рекорд. Автомобиль разогнался до 335 км/ч. Таким образом, новинка перекрыла показатель, установленный итальянским Lamborghini Huracan Performante.
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По мнению экспертов, после дебюта на рынке у Porsche 911 GT2 RS есть все шансы стать наиболее скоростным автомобилем премиального немецкого бренда. Этому способствует установленный под капотом модернизированный 3,8-литровый «движок» с шестью цилиндрами, генерирующий мощность в 690 «лошадей». Скоростной «немец» разгоняется до первой сотни всего за 2,8 секунды.
Ранее компания презентовала 911 GT2 R с мощностью в 700 л.с.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|580
|Объем двигателя
|3800
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.1
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
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