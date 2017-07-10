10 июля 2017, 13:45

Porsche 911 GT2 RS установил новый рекорд на трассе Нюрбургринга

Немецкий спорткар прошел дорожные испытания на гоночной трассе Нюрбургринга, установив новый скоростной рекорд. Автомобиль разогнался до 335 км/ч. Таким образом, новинка перекрыла показатель, установленный итальянским Lamborghini Huracan Performante.
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Рекорд итальянского спорткара был актуален с 2013 года, когда Huracan Performante «обогнал» 918 Spyder. Сейчас пальма первенства вновь переходит автомобилю бренда Porsche. О рекорде узнали благодаря интервью гонщика Марка Уэббера. Новый рекордсмен обошел прошлого чемпиона на 30 км.ч. К сожалению, актуальный скоростной показатель не зафиксирован официально, так как автопроизводитель пока не начал массовую сборку модели. Ситуация изменится после начала выпуска.

По мнению экспертов, после дебюта на рынке у Porsche 911 GT2 RS есть все шансы стать наиболее скоростным автомобилем премиального немецкого бренда. Этому способствует установленный под капотом модернизированный 3,8-литровый «движок» с шестью цилиндрами, генерирующий мощность в 690 «лошадей». Скоростной «немец» разгоняется до первой сотни всего за 2,8 секунды.

Ранее компания презентовала 911 GT2 R с мощностью в 700 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин580
Объем двигателя3800
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл12.1
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
Священник освятит Ferrari, Lamborghini и прочие суперкары
На фотографии нет ни одного из названных
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Porsche 911 GT2 RS установил новый рекорд на трассе Нюрбургринга
{{material_119804}}Рекорд итальянского спорткара был актуален с 2013 года, когда Huracan Performante «обогнал» 918 Spyder. Сейчас пальма первенства вновь переходит автомобилю бренда Porsche. О рекорде узнали благодаря интервью гонщика Марка Уэббера. Новый рекордсмен обошел прошлого чемпиона на 30 км.ч. К сожалению, актуальный скоростной показатель не зафиксирован официально, так как автопроизводитель пока не начал массовую сборку модели. Ситуация изменится после начала выпуска.По мнению экспертов, после дебюта на рынке у Porsche 911 GT2 RS есть все шансы стать наиболее скоростным автомобилем премиального немецкого бренда. Этому способствует установленный под капотом модернизированный 3,8-литровый «движок» с шестью цилиндрами, генерирующий мощность в 690 «лошадей». Скоростной «немец» разгоняется до первой сотни всего за 2,8 секунды.Ранее компания презентовала 911 GT2 R с мощностью в 700 л.с.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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