Porsche 911 GT3 опередил предшественника на Нюрбургринге
Инженеры Porsche доработали новое поколение трекового суперкара 911 GT3. Автомобиль смог проехать «Северную петлю» Нюрбургринга всего за 7 минут 12,7 секунды, что на 12,3 секунды быстрее предшественника.
Такой показатель обеспечил 3,8-литровый атмосферный двигатель V6, мощность которого составляет 500 «лошадей». В паре с ним выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. С места до 100 км/ч автомобиль способен разгоняться всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость его составляет 318 км/ч.
|Porsche 911 GT3
|3.8 л, 435/7600 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 4,1 с, 312 км/ч
|4460 x 1808 x 1280 мм
|На задние колеса
|Бензин А-98, 12,6 л на 100 км
|Все характеристики
Модель также имеет карбон-керамические тормоза и покрышки Michelin Sport Cup 2 N1. Во время заезда температура воздуха составляла 8 градусов по Цельсию, а асфальта — 14 градусов.
Тем не менее, несмотря на улучшение результата, Porsche 911 GT3 не удалось побить рекорд гибридного 918 Spyder, который по-прежнему остается самой быстрой моделью немецкого автопроизводителя. Модель сумела проехать трассу всего за 6 минут 57 секунд.
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
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