Porsche 911 GTS показали после рестайлинга

Споткар получил полный и задний привод. Его приводит в движение турбированный силовой агрегат объемом 3 литра, генерирующий 444 л.с. Он может трудиться в тандеме с 7-диапазонной АКПП или же «роботом».
Новинка выпущена в вариантах кузова кабриолет, купе и тарга. Официальная презентация состоялась в рамках автошоу в Детройте.
Авто оснащено системой активного управления подвеской, при необходимости клиренс можно уменьшить на 10 мм. Даже начальная комплектация модели получила дополнения из пакета Sport Chrono, в частности, спортивную выпускную систему и динамическую опору двигателя.
Сообщается, что на расстояние в 100 км 911 GTS потребует 8,3 литра топлива.
Переехал жить в Котельники и неделю назад, пьяный мужик въехал в мою машину, поцарапал дверь и бампер ( Начал искать и узнавать у знакомых про автосервисы которые занимаются кузовным ремонтом. Сам нашел три варианта куда можно было поехать, один из знакомых подсказал про сервис FasPlus он как раз был ...
Новинка выпущена в вариантах кузова кабриолет, купе и тарга. Официальная презентация состоялась в рамках автошоу в Детройте. Авто оснащено системой активного управления подвеской, при необходимости клиренс можно уменьшить на 10 мм. Даже начальная комплектация модели получила дополнения из пакета Sport Chrono, в частности, спортивную выпускную систему и динамическую опору двигателя. Сообщается, что на расстояние в 100 км 911 GTS потребует 8,3 литра топлива.
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