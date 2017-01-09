9 января 2017, 14:52

Porsche 911 GTS показали после рестайлинга

Споткар получил полный и задний привод. Его приводит в движение турбированный силовой агрегат объемом 3 литра, генерирующий 444 л.с. Он может трудиться в тандеме с 7-диапазонной АКПП или же «роботом».
Новинка выпущена в вариантах кузова кабриолет, купе и тарга. Официальная презентация состоялась в рамках автошоу в Детройте.
 
Авто оснащено системой активного управления подвеской, при необходимости клиренс можно уменьшить на 10 мм. Даже начальная комплектация модели получила дополнения из пакета Sport Chrono, в частности, спортивную выпускную систему и динамическую опору двигателя.
 
Сообщается, что на расстояние в 100 км 911 GTS потребует 8,3 литра топлива.

Комплектации и технические характеристики

Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин580
Объем двигателя3800
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл12.1
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
Священник освятит Ferrari, Lamborghini и прочие суперкары
На фотографии нет ни одного из названных
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Переехал жить в Котельники и неделю назад, пьяный мужик въехал в мою машину, поцарапал дверь и бампер ( Начал искать и узнавать у знакомых про автосервисы которые занимаются кузовным ремонтом. Сам нашел три варианта куда можно было поехать, один из знакомых подсказал про сервис FasPlus он как раз был ...
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Porsche 911 GTS показали после рестайлинга
Новинка выпущена в вариантах кузова кабриолет, купе и тарга. Официальная презентация состоялась в рамках автошоу в Детройте. Авто оснащено системой активного управления подвеской, при необходимости клиренс можно уменьшить на 10 мм. Даже начальная комплектация модели получила дополнения из пакета Sport Chrono, в частности, спортивную выпускную систему и динамическую опору двигателя. Сообщается, что на расстояние в 100 км 911 GTS потребует 8,3 литра топлива.
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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