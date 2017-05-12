Porsche 911: миллион спорткаров за 54 года
Специальная модификация отличается зеленым цветом кузова под названием «Ирландский зеленый» (Irish Green). Также экстерьер украшают золотистые шильдики, 20-дюймовые диски Fuchs, эмблема с надписью «1 000 000» на средней стойке.
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|3.8 л, 580 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 3.0 с, 330 км/ч
|4499 x 1808 x 1297 мм
|полный
|АИ-98, 9.3 л на 100 км
|14 087 000 руб
|Все характеристики
Салон отделан кожей и клетчатой тканью, присутствуют вставки из натурального красного дерева на руке и передней панели. Интерьер выполнен в стилистике самого первого 911-го, который принадлежал великому Фердинанду Порше.
Под капотом юбилейного спорткара находится 3-литровый турбоагрегат, мощность которого составляет 450 л. с., что на 30 сил больше по сравнению с версией Carrera S. Агрегат работает в паре с механической трансмиссией. С нуля до 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 312 км/ч.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное