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12 мая 2017, 13:49

Porsche 911: миллион спорткаров за 54 года

С конвейера завода Porsche в Цуффенхаузене сошел миллионный экземпляр спорткара 911. Компания перешагнула эту значимую отметку за 54 года. Юбилейной стала особая модель от Porsche Exclusive.
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фото
  

Специальная модификация отличается зеленым цветом кузова под названием «Ирландский зеленый» (Irish Green). Также экстерьер украшают золотистые шильдики, 20-дюймовые диски Fuchs, эмблема с надписью «1 000 000» на средней стойке.

Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
3.8 л, 580 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 3.0 с, 330 км/ч
4499 x 1808 x 1297 мм
полный
АИ-98, 9.3 л на 100 км
14 087 000 руб
Все характеристики

Салон отделан кожей и клетчатой тканью, присутствуют вставки из натурального красного дерева на руке и передней панели. Интерьер выполнен в стилистике самого первого 911-го, который принадлежал великому Фердинанду Порше.

Под капотом юбилейного спорткара находится 3-литровый турбоагрегат, мощность которого составляет 450 л. с., что на 30 сил больше по сравнению с версией Carrera S. Агрегат работает в паре с механической трансмиссией. С нуля до 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 312 км/ч.

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Отзывы по теме
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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Священник освятит Ferrari, Lamborghini и прочие суперкары
На фотографии нет ни одного из названных
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Porsche 911: миллион спорткаров за 54 года
Специальная модификация отличается зеленым цветом кузова под названием «Ирландский зеленый» (Irish Green). Также экстерьер украшают золотистые шильдики, 20-дюймовые диски Fuchs, эмблема с надписью «1 000 000» на средней стойке.{{params_55374}} Салон отделан кожей и клетчатой тканью, присутствуют вставки из натурального красного дерева на руке и передней панели. Интерьер выполнен в стилистике самого первого 911-го, который принадлежал великому Фердинанду Порше. Под капотом юбилейного спорткара находится 3-литровый турбоагрегат, мощность которого составляет 450 л. с., что на 30 сил больше по сравнению с версией Carrera S. Агрегат работает в паре с механической трансмиссией. С нуля до 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 312 км/ч.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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