3 февраля 2017, 10:44

Porsche 911 оставят без атмосферных двигателей

Компания, начиная с 2019 года, будет выпускать автомобили исключительно с турбированными моторами, атмосферные двигатели больше использоваться не будут.
Двигатель в GT3 будет генерировать более 500 л.с., турбодвигатели Carrera и Carrera S получат мощность 369 л.с. и 428 л.с. соответственно, а Porsche 911 будет работать с агрегатом 446 л.с.
 
Кроме того, к 2020 году Porsche 911 получит гибридную версию, силовая установка которой будет состоять их бензинового двигателя и электромотора.
 
Для размещения новых двигателей производитель немного расширит купе, сменит платформу и улучшит аэродинамику. Кроме того, использование новых материалов в кузове сделает автомобиль немного легче.
Новинки и концепт кары Порш, Порше

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Комментарии
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в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Porsche 911 оставят без атмосферных двигателей
Двигатель в GT3 будет генерировать более 500 л.с., турбодвигатели Carrera и Carrera S получат мощность 369 л.с. и 428 л.с. соответственно, а Porsche 911 будет работать с агрегатом 446 л.с. Кроме того, к 2020 году Porsche 911 получит гибридную версию, силовая установка которой будет состоять их бензинового двигателя и электромотора. Для размещения новых двигателей производитель немного расширит купе, сменит платформу и улучшит аэродинамику. Кроме того, использование новых материалов в кузове сделает автомобиль немного легче.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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