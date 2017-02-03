Porsche 911 оставят без атмосферных двигателей

есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Двигатель в GT3 будет генерировать более 500 л.с., турбодвигатели Carrera и Carrera S получат мощность 369 л.с. и 428 л.с. соответственно, а Porsche 911 будет работать с агрегатом 446 л.с. Кроме того, к 2020 году Porsche 911 получит гибридную версию, силовая установка которой будет состоять их бензинового двигателя и электромотора. Для размещения новых двигателей производитель немного расширит купе, сменит платформу и улучшит аэродинамику. Кроме того, использование новых материалов в кузове сделает автомобиль немного легче.
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