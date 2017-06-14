14 июня 2017, 16:27
Porsche 911 Turbo S Exclusive Series пришел в Россию
Это самый мощный вариант 911 Turbo S, тираж спецверсии ограничен 500 экземплярами. Цена новинки начинается от 17 188 000 рублей, но желающие приобрести ее уже обратились к дилерам.
В базовой комплектации 911 Turbo S Exclusive Series комплектуется черными 20-дюймовыми колесами с центральным креплением. На них с помощью новой лазерной технологии нанесены дизайнерские линии оттенка «металлик».
911 Turbo S Exclusive Series получил много карбоновых деталей и особенное лакокрасочное покрытие цвета «металлик». Так, например, передняя крышка, крыша и боковые пороги изготовлены из карбона.
Если сравнить с «обычным» 911 Turbo S, то мощность новинки увеличена на 27 л.с., то есть до 607 л.с. Модель предусматривает 3,8-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель битурбо развивает максимальный крутящий момент 750 Нм, достигаемый при 2 250 - 4 000 оборотах в мин. Динамика такова, что авто разгоняется до 100 км/ч за 2,9 сек. Отметку 200 км/ч он преодолевает за 9,6 сек., максимальная скорость составляет 330 км/ч.
Впервые клиентам, которые приобретают автомобиль из лимитированной серии, предлагается хронограф Porsche Design 911 Turbo S Exclusive Series с дизайнерскими элементами. Также покупателям предлагается специально разработанный комплект кожаных багажных принадлежностей Exclusive Series, в который входят две сумки Weekender, сумка и чехол для одежды. Цены на данные аксессуары в России, а также информация по их доступности будет доступна позже.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|580
|Объем двигателя
|3800
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.1
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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