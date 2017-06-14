14 июня 2017, 16:27

Porsche 911 Turbo S Exclusive Series пришел в Россию

Это самый мощный вариант 911 Turbo S, тираж спецверсии ограничен 500 экземплярами. Цена новинки начинается от 17 188 000 рублей, но желающие приобрести ее уже обратились к дилерам.
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В базовой комплектации 911 Turbo S Exclusive Series комплектуется черными 20-дюймовыми колесами с центральным креплением. На них с помощью новой лазерной технологии нанесены дизайнерские линии оттенка «металлик».
 
911 Turbo S Exclusive Series получил много карбоновых деталей и особенное лакокрасочное покрытие цвета «металлик». Так, например, передняя крышка, крыша и боковые пороги изготовлены из карбона.
 
Если сравнить с «обычным» 911 Turbo S, то мощность новинки увеличена на 27 л.с., то есть до 607 л.с. Модель предусматривает 3,8-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель битурбо развивает максимальный крутящий момент 750 Нм, достигаемый при 2 250 - 4 000 оборотах в мин. Динамика такова, что авто разгоняется до 100 км/ч за 2,9 сек. Отметку 200 км/ч он преодолевает за 9,6 сек., максимальная скорость составляет 330 км/ч.
 
Впервые клиентам, которые приобретают автомобиль из лимитированной серии, предлагается хронограф Porsche Design 911 Turbo S Exclusive Series с дизайнерскими элементами. Также покупателям предлагается специально разработанный комплект кожаных багажных принадлежностей Exclusive Series, в который входят две сумки Weekender, сумка и чехол для одежды. Цены на данные аксессуары в России, а также информация по их доступности будет доступна позже.

Комплектации и технические характеристики

Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин580
Объем двигателя3800
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл12.1
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Porsche 911 Turbo S Exclusive Series пришел в Россию
В базовой комплектации 911 Turbo S Exclusive Series комплектуется черными 20-дюймовыми колесами с центральным креплением. На них с помощью новой лазерной технологии нанесены дизайнерские линии оттенка «металлик». 911 Turbo S Exclusive Series получил много карбоновых деталей и особенное лакокрасочное покрытие цвета «металлик». Так, например, передняя крышка, крыша и боковые пороги изготовлены из карбона. Если сравнить с «обычным» 911 Turbo S, то мощность новинки увеличена на 27 л.с., то есть до 607 л.с. Модель предусматривает 3,8-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель битурбо развивает максимальный крутящий момент 750 Нм, достигаемый при 2 250 - 4 000 оборотах в мин. Динамика такова, что авто разгоняется до 100 км/ч за 2,9 сек. Отметку 200 км/ч он преодолевает за 9,6 сек., максимальная скорость составляет 330 км/ч. Впервые клиентам, которые приобретают автомобиль из лимитированной серии, предлагается хронограф Porsche Design 911 Turbo S Exclusive Series с дизайнерскими элементами. Также покупателям предлагается специально разработанный комплект кожаных багажных принадлежностей Exclusive Series, в который входят две сумки Weekender, сумка и чехол для одежды. Цены на данные аксессуары в России, а также информация по их доступности будет доступна позже.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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