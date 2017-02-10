Porsche готовит версию Panamera E-Hybrid

А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Автомобиль получил 462-сильную силовую установку, в которую вошли новый битурбо V6 мощностью 330 л.с. и электромотор 136 л.с., установленный за коробкой передач. Позже председатель правления Porsche Оливер Блуме подтвердил, что рассматривается возможность создания гибридной версии с 4-литровым двигателем V8 мощностью более 500 л.с.
В избранное