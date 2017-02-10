10 февраля 2017, 11:03

Porsche готовит версию Panamera E-Hybrid

Компания Porsche намерена презентовать «заряженную» версию Panamera E-Hybrid уже весной этого года. Второе поколение автомобиля показывали на автосалоне в Париже в сентябре 2016 года.
Автомобиль получил 462-сильную силовую установку, в которую вошли новый битурбо V6 мощностью 330 л.с. и электромотор 136 л.с., установленный за коробкой передач.
 
Позже председатель правления Porsche Оливер Блуме подтвердил, что рассматривается возможность создания гибридной версии с 4-литровым двигателем V8 мощностью более 500 л.с.

Новинки и концепт кары Порш, Порше Панамера

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Отзывы по теме
Porsche Panamera стала еще богаче
автодромы есть для этого
Saimaa
О Panamera
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
Андрей
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есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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Porsche готовит версию Panamera E-Hybrid
Автомобиль получил 462-сильную силовую установку, в которую вошли новый битурбо V6 мощностью 330 л.с. и электромотор 136 л.с., установленный за коробкой передач. Позже председатель правления Porsche Оливер Блуме подтвердил, что рассматривается возможность создания гибридной версии с 4-литровым двигателем V8 мощностью более 500 л.с.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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