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11 мая 2017, 11:49
Porsche Macan и Cayenne не получат GT-версии
Руководство Porsche отказалось от идеи выпуска «горячих» модификаций кроссоверов Macan и Cayenne. Как считают в компании, такие версии моделей не нужны в линейке бренда, поскольку не будут пользоваться должным спросом.
Как пояснил руководитель GT-подразделения немецкой марки Андреас Пренингер, GT-кроссоверы нужны лишь при условии выступления команды Porsche в Дакаре. И то в этом случае спортивный отдел должен был бы разработать «боевой» внедорожник и его гражданскую версию. Но сейчас у компании нет подобных планов.
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В настоящий момент самой мощной модификацией кроссовера Cayenne является Turbo S. Она приводится в движение 4,8-литровым 8-цилиндровым двигателем мощностью 570 л. с. С места до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 4,1 секунды.
Что касается Macan, то топовым вариантом считается версия с 3,6-литровым битурбированным двигателем V6 мощностью 440 «лошадей». С таким мотором вседорожник разгоняется до «сотни» за 4,4 секунды.
Плюсы и минусы
|GT-версии на внедорожниках - зачем?
|Некоторые водители любят динамичную езду по легкому бездорожью.
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Комплектации и технические характеристики
|Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
|Porsche Macan Turbo 3.6 AMT 4x4
|Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
|Porsche Macan Turbo 3.6 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|570
|400
|570
|400
|Объем двигателя
|4806
|3604
|4806
|3604
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Роботизированная 7
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|полный
|полный
|полный
|Городской цикл
|15.9
|11.8
|15.9
|11.8
|Загородный цикл
|8.9
|7.8
|8.9
|7.8
|Смешанный цикл
|11.5
|9.2
|11.5
|9.2
|Топливо
|АИ-98
|АИ-98
|АИ-98
|АИ-98
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крутой подарочек) ) ) )
Тут возраст не особо играет роль.
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