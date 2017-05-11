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11 мая 2017, 11:49

Porsche Macan и Cayenne не получат GT-версии

Руководство Porsche отказалось от идеи выпуска «горячих» модификаций кроссоверов Macan и Cayenne. Как считают в компании, такие версии моделей не нужны в линейке бренда, поскольку не будут пользоваться должным спросом.
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Как пояснил руководитель GT-подразделения немецкой марки Андреас Пренингер, GT-кроссоверы нужны лишь при условии выступления команды Porsche в Дакаре. И то в этом случае спортивный отдел должен был бы разработать «боевой» внедорожник и его гражданскую версию. Но сейчас у компании нет подобных планов.

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В настоящий момент самой мощной модификацией кроссовера Cayenne является Turbo S. Она приводится в движение 4,8-литровым 8-цилиндровым двигателем мощностью 570 л. с. С места до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 4,1 секунды.

Что касается Macan, то топовым вариантом считается версия с 3,6-литровым битурбированным двигателем V6 мощностью 440 «лошадей». С таким мотором вседорожник разгоняется до «сотни» за 4,4 секунды.

Плюсы и минусы
GT-версии на внедорожниках - зачем?Некоторые водители любят динамичную езду по легкому бездорожью.
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Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4Porsche Macan Turbo 3.6 AMT 4x4Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4Porsche Macan Turbo 3.6 AMT 4x4
Год выпуска, с2015 2015 2015 2015
Год выпуска, по2016 2016 2016 2016
Кузовкроссовер кроссовер кроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5 5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин570 400 570 400
Объем двигателя4806 3604 4806 3604
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Роботизированная 7 Автоматическая, 8-ступенчатая Роботизированная 7
Приводполный полный полный полный
Городской цикл15.9 11.8 15.9 11.8
Загородный цикл8.9 7.8 8.9 7.8
Смешанный цикл11.5 9.2 11.5 9.2
ТопливоАИ-98 АИ-98 АИ-98 АИ-98
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Porsche Macan и Cayenne не получат GT-версии
Как пояснил руководитель GT-подразделения немецкой марки Андреас Пренингер, GT-кроссоверы нужны лишь при условии выступления команды Porsche в Дакаре. И то в этом случае спортивный отдел должен был бы разработать «боевой» внедорожник и его гражданскую версию. Но сейчас у компании нет подобных планов. {{material_119098}} В настоящий момент самой мощной модификацией кроссовера Cayenne является Turbo S. Она приводится в движение 4,8-литровым 8-цилиндровым двигателем мощностью 570 л. с. С места до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 4,1 секунды.Что касается Macan, то топовым вариантом считается версия с 3,6-литровым битурбированным двигателем V6 мощностью 440 «лошадей». С таким мотором вседорожник разгоняется до «сотни» за 4,4 секунды.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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