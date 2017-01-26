26 января 2017, 18:57

Porsche отзывает 911 и Boxster

Впервые с 2014 года бренд объявил отзывную кампанию для спорткаров. Как сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах, в США в сервис приглашены владельцы почти сотни авто.
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На мировом авторынке начинается очередная отзывная кампания, связанная с автомобилями, оснащенными подушками ...
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В списке - 85 спорткаров 718 Boxster, 718 Cayman и 911, включая Carrera, Cabriolet, Turbo 2017 модельного года. Причиной для отзывной кампании стали элементы боковых подушек безопасности, которые могут не сработать при аварии.
 
Представители Porsche отмечают, что проблемные детали поставляла не компания Takata, с продукцией которой уже связаны отзывы нескольких миллионов автомобилей по всему миру, а фирма Autoliv. Ранее шведско-американская компания признала, что дефектные детали могут быть установлены на 400 000 машин.
Новости Порш, Порше

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Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Porsche отзывает 911 и Boxster
{{material_116660}} В списке - 85 спорткаров 718 Boxster, 718 Cayman и 911, включая Carrera, Cabriolet, Turbo 2017 модельного года. Причиной для отзывной кампании стали элементы боковых подушек безопасности, которые могут не сработать при аварии. Представители Porsche отмечают, что проблемные детали поставляла не компания Takata, с продукцией которой уже связаны отзывы нескольких миллионов автомобилей по всему миру, а фирма Autoliv. Ранее шведско-американская компания признала, что дефектные детали могут быть установлены на 400 000 машин.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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