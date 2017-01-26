Porsche отзывает 911 и Boxster

В списке - 85 спорткаров 718 Boxster, 718 Cayman и 911, включая Carrera, Cabriolet, Turbo 2017 модельного года. Причиной для отзывной кампании стали элементы боковых подушек безопасности, которые могут не сработать при аварии.
Представители Porsche отмечают, что проблемные детали поставляла не компания Takata, с продукцией которой уже связаны отзывы нескольких миллионов автомобилей по всему миру, а фирма Autoliv. Ранее шведско-американская компания признала, что дефектные детали могут быть установлены на 400 000 машин.
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
{{material_116660}} В списке - 85 спорткаров 718 Boxster, 718 Cayman и 911, включая Carrera, Cabriolet, Turbo 2017 модельного года. Причиной для отзывной кампании стали элементы боковых подушек безопасности, которые могут не сработать при аварии. Представители Porsche отмечают, что проблемные детали поставляла не компания Takata, с продукцией которой уже связаны отзывы нескольких миллионов автомобилей по всему миру, а фирма Autoliv. Ранее шведско-американская компания признала, что дефектные детали могут быть установлены на 400 000 машин.
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