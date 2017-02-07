Porsche отзывает в России суперкар 918 Spyder

Стоимость авто превышает 80 000 0000 рублей, сообщает Росстандарт. Причиной отзыва стала установка не отвечающих стандартам качества Porsche нижних рычагов передней подвески.
«Существует потенциальная вероятность того, что на рычагах образуются трещины, что впоследствии может привести к их поломке. Это может послужить причиной появления посторонних шумов, а также нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации на гоночных трассах», - говорится в сообщении ведомства.
На автомобиле нижние рычаги передней подвески будут бесплатно заменены на компоненты из модифицированного материала. Известно, что суперкар реализован 30 апреля 2015 года.
В августе прошлого года Porsche уже отзывал автомобиль 918 Spyder из-за ошибки в каталоге оригинальных запчастей.
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
«Существует потенциальная вероятность того, что на рычагах образуются трещины, что впоследствии может привести к их поломке. Это может послужить причиной появления посторонних шумов, а также нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации на гоночных трассах», - говорится в сообщении ведомства. На автомобиле нижние рычаги передней подвески будут бесплатно заменены на компоненты из модифицированного материала. Известно, что суперкар реализован 30 апреля 2015 года. В августе прошлого года Porsche уже отзывал автомобиль 918 Spyder из-за ошибки в каталоге оригинальных запчастей.
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