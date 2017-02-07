7 февраля 2017, 09:24

Porsche отзывает в России суперкар 918 Spyder

Стоимость авто превышает 80 000 0000 рублей, сообщает Росстандарт. Причиной отзыва стала установка не отвечающих стандартам качества Porsche нижних рычагов передней подвески.
«Существует потенциальная вероятность того, что на рычагах образуются трещины, что впоследствии может привести к их поломке. Это может послужить причиной появления посторонних шумов, а также нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации на гоночных трассах», - говорится в сообщении ведомства.
 
На автомобиле нижние рычаги передней подвески будут бесплатно заменены на компоненты из модифицированного материала. Известно, что суперкар реализован 30 апреля 2015 года.
 
В августе прошлого года Porsche уже отзывал автомобиль 918 Spyder из-за ошибки в каталоге оригинальных запчастей.

Комплектации и технические характеристики

Porsche 918 Spyder Weissach package 4.6 AMT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2015
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателягибридный
Мощность, л.с./ об/мин608
Объем двигателя4593
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Смешанный цикл3.0
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
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Владикавказ РСО-Алания
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Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Porsche отзывает в России суперкар 918 Spyder
«Существует потенциальная вероятность того, что на рычагах образуются трещины, что впоследствии может привести к их поломке. Это может послужить причиной появления посторонних шумов, а также нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации на гоночных трассах», - говорится в сообщении ведомства. На автомобиле нижние рычаги передней подвески будут бесплатно заменены на компоненты из модифицированного материала. Известно, что суперкар реализован 30 апреля 2015 года. В августе прошлого года Porsche уже отзывал автомобиль 918 Spyder из-за ошибки в каталоге оригинальных запчастей.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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