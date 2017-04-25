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25 апреля 2017, 18:05

Porsche Panamera может обзавестись 5-местной версией

Дилеры Porsche заявили о желании видеть в продаже 5-местную версию хэтчбека Panamera уже в ближайшее время. Автопроизводитель пока не сообщал о готовности выпускать подобный вариант модели.
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Новое поколение Porsche Panamera дебютировало в июне 2016 года, сейчас модель доступна только в 4-местном исполнении, то есть с двумя раздельными креслами на втором ряду сидений. Главный операционный директор Porsche Cars North America Джо Лоуренс заявил, что дилеры получают от клиентов заявки на 5-местный хэтчбек.
 
4 новых версии авто Porsche Panamera Sport Turismo презентованы во время Нью-Йоркского автосалона-2017 несколько дней назад.
 
Авто укомплектовано 4-литровым двигателем V8 мощностью 550 л.с. Разработчики укомплектовали его глянцевыми деталями салона и кузова, спортивной выхлопной трубой, адаптивным рулевым управлением и карбоновыми керамическими тормозами. Габариты модели 5 049 х 1 937 х 1 428 мм.
 
Наиболее бюджетной из четырех новинок станет Panamera 4, оцененная в 96 200 долларов. 4S обойдется покупателю в 104 000 долларов, а P 4 E-Hybrid - в 109 200 долларов. Желающему приобрести версию Range Rover Panamera Turbo придется заплатить 154 000 долларов за авто в минимальной комплектации.
 
Приобретение наиболее дорогой версии авто обойдется будущему хозяину в 235 500 долларов.
 
Под капотом Porsche Panamera Sport Turismo будет установлен двигатель V8 объемом 4 литра, выдающий 550 л.с. За дополнительную плату клиентам предложат приобрести пакет SportDesign, куда входят различные глянцевые детали кузова и салона, более прочный обвес, адаптивное рулевое управление, спортивная выхлопная труба, карбоновые керамические тормоза, электронный задний дифференциал и колесные диски 20 или 21 дюймов.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Panamera Turbo 4.0 AMT 4x4Porsche Panamera Turbo 4.0 AMT 4x4
Год выпуска, с2016 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовхэтчбек хэтчбек
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин550 550
Объем двигателя3996 3996
Тип трансмисииРоботизированная 8 Роботизированная 8
Приводполный полный
Городской цикл12.9 12.9
Загородный цикл7.3 7.3
Смешанный цикл9.4 9.4
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Porsche Panamera стала еще богаче
автодромы есть для этого
Saimaa
О Panamera
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
Андрей
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Porsche Panamera может обзавестись 5-местной версией
Новое поколение Porsche Panamera дебютировало в июне 2016 года, сейчас модель доступна только в 4-местном исполнении, то есть с двумя раздельными креслами на втором ряду сидений. Главный операционный директор Porsche Cars North America Джо Лоуренс заявил, что дилеры получают от клиентов заявки на 5-местный хэтчбек. 4 новых версии авто Porsche Panamera Sport Turismo презентованы во время Нью-Йоркского автосалона-2017 несколько дней назад. Авто укомплектовано 4-литровым двигателем V8 мощностью 550 л.с. Разработчики укомплектовали его глянцевыми деталями салона и кузова, спортивной выхлопной трубой, адаптивным рулевым управлением и карбоновыми керамическими тормозами. Габариты модели 5 049 х 1 937 х 1 428 мм. Наиболее бюджетной из четырех новинок станет Panamera 4, оцененная в 96 200 долларов. 4S обойдется покупателю в 104 000 долларов, а P 4 E-Hybrid - в 109 200 долларов. Желающему приобрести версию Range Rover Panamera Turbo придется заплатить 154 000 долларов за авто в минимальной комплектации.  Приобретение наиболее дорогой версии авто обойдется будущему хозяину в 235 500 долларов. Под капотом Porsche Panamera Sport Turismo будет установлен двигатель V8 объемом 4 литра, выдающий 550 л.с. За дополнительную плату клиентам предложат приобрести пакет SportDesign, куда входят различные глянцевые детали кузова и салона, более прочный обвес, адаптивное рулевое управление, спортивная выхлопная труба, карбоновые керамические тормоза, электронный задний дифференциал и колесные диски 20 или 21 дюймов.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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