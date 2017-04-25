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25 апреля 2017, 18:05
Porsche Panamera может обзавестись 5-местной версией
Дилеры Porsche заявили о желании видеть в продаже 5-местную версию хэтчбека Panamera уже в ближайшее время. Автопроизводитель пока не сообщал о готовности выпускать подобный вариант модели.
Новое поколение Porsche Panamera дебютировало в июне 2016 года, сейчас модель доступна только в 4-местном исполнении, то есть с двумя раздельными креслами на втором ряду сидений. Главный операционный директор Porsche Cars North America Джо Лоуренс заявил, что дилеры получают от клиентов заявки на 5-местный хэтчбек.
4 новых версии авто Porsche Panamera Sport Turismo презентованы во время Нью-Йоркского автосалона-2017 несколько дней назад.
Авто укомплектовано 4-литровым двигателем V8 мощностью 550 л.с. Разработчики укомплектовали его глянцевыми деталями салона и кузова, спортивной выхлопной трубой, адаптивным рулевым управлением и карбоновыми керамическими тормозами. Габариты модели 5 049 х 1 937 х 1 428 мм.
Наиболее бюджетной из четырех новинок станет Panamera 4, оцененная в 96 200 долларов. 4S обойдется покупателю в 104 000 долларов, а P 4 E-Hybrid - в 109 200 долларов. Желающему приобрести версию Range Rover Panamera Turbo придется заплатить 154 000 долларов за авто в минимальной комплектации.
Приобретение наиболее дорогой версии авто обойдется будущему хозяину в 235 500 долларов.
Под капотом Porsche Panamera Sport Turismo будет установлен двигатель V8 объемом 4 литра, выдающий 550 л.с. За дополнительную плату клиентам предложат приобрести пакет SportDesign, куда входят различные глянцевые детали кузова и салона, более прочный обвес, адаптивное рулевое управление, спортивная выхлопная труба, карбоновые керамические тормоза, электронный задний дифференциал и колесные диски 20 или 21 дюймов.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche Panamera Turbo 4.0 AMT 4x4
|Porsche Panamera Turbo 4.0 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|550
|550
|Объем двигателя
|3996
|3996
|Тип трансмисии
|Роботизированная 8
|Роботизированная 8
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|12.9
|12.9
|Загородный цикл
|7.3
|7.3
|Смешанный цикл
|9.4
|9.4
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
автодромы есть для этого
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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